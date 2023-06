San Martín de Porres, semillero de campeones de fútbol

2 categorías de menores representando a SMP, obtuvieron el ansiado campeonato sobre 45 equipos que participaron.

El pitazo final dio inicio a las celebraciones, en sus pequeños rostros solo se dibujaban sonrisas, había que celebrar.

El esfuerzo y dedicación de cada uno de los integrantes del equipo sub 10 y sub 8 del distrito de San Martín de Porres, permitieron que levanten la copa y se lleven el ansiado campeonato. El equipo sub 12 logró un honroso tercer lugar.

Fueron meses de concentración, arduo entrenamiento y emocionantes partidos. El alcalde de San Martin de Porres apuesta también por el deporte.

“Quiero destacar el desempeño de nuestras 3 selecciones de menores. Nos sentimos bastante orgullosos por los triunfos que han conseguido, desde la municipalidad seguiremos apoyando el deporte porque estoy seguro aquí se están formando futuros campeones mundiales” sostuvo.

En el partido final en la categoría sub 10, San Martín de Porres derrotó por un contundente 5 a 1 a su par de San Miguel. En la categoría sub 8, SMP se impuso a San Juan de Lurigancho 2 a 0.