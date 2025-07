Salud en casa firman convenio con el Colegio de Nutricionistas de Lima

Hace más de 11 años que el Portal Salud en Casa viene trabajando de la mamo con especialistas, instituciones de salud y empresas relacionadas a este rubro de la salud preventiva y alimentación saludable que le ha permitido reforzar acuerdos y alianzas como la realizada hace unos días con el Colegio de Nutricionistas de Lima, con quienes se firmó un importante convenio.

“Ingresar a este mundo de la nutrición, me ha permitido conocer diferentes profesionales, viajar periódicamente y lograr contactos importantes con empresas e instituciones como el Colegio de Nutricionistas de Lima, con las que se tiene un convenio en tres gestiones continuas y seguimos de la mano con ellos. Felicito el gran trabajo que ha desarrollando la ex decana Jessica Huamán Vilca y ahora la decana interina Judith Soto y su junta, quienes trabajan de la mano para un solo objetivo mediante diversas actividades y alianzas; a pesar que las últimas semanas han sufrido ataques y hostigamientos ; pero sigue fuertes y unidos . Es por ello que este convenio permitirá un mejor contexto social que beneficie a la población de Lima y sobre todo a los colegiados y futuros nutricionistas ”, manifestó el Lic. Carlos Sáenz Velásquez , director del Portal y la Revista Salud en Casa.

De acuerdo al periodista al comienzo el campo de la nutrición era desconocido , solo se entendía que era para bajar de peso y alimentarse mejor y punto, nada más. “Pero en los años que he trabajado con un excelente equipo de nutricionistas he descubierto que significa más que cálculos y cifras, es un acercamiento entre paciente y especialista, un vínculo importante para alcanzar no solo una alimentación adecuada sino conllevar armónicamente, incluso, una enfermedad crónica o avanzada”, sostuvo.

“He conocido por avatares de la vida a nutricionistas que se han especializado en el campo de la oncología, lactancia materna, adultos mayores, gestantes, deportiva, obesidad mórbida, endometriosis, fertilidad, entre otras. Cada una realiza un gran trabajo que no solo incluye desvelos, unas dosis de café a la vena, de vez en cuando, sino también una gran cantidad concentración de su tiempo así como organizar sus horas diarias para atender a sus pacientes y capacitarse al máximo”, precisó.

“Ser nutricionista implica no solo atender a un paciente con una cita, sino entrar en su mente, a veces muchos nutricionistas parecen psicólogos porque para lograr que la persona logre una mejora en su salud, es necesario conocer sus rutinas, sus estilos de vida, porque todo influye. El paciente es una persona, una vida que requiere apoyo y asesoramiento y es lo que realizan las nutricionistas de Salud en Casa, quienes lo comparten a sus colegas, practicantes y estudiantes. Por ello este mes de julio que cumplimos 11 años realizaremos una importante actividad que iremos publicando , agregó.