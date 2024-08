Salhuana: “Nos interesa la presencia de los parlamentarios”

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana indicó que ya no habrá virtualidad para los congresistas y quienes no asistan a los plenos, serán sancionados con un descuento.

Tras su entrevista con un programa de prensa, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, manifestó a que partir del jueves quince de agosto, todos los plenos ordinarios serán de forma presencial, anulando así el voto del parlamentario de manera virtual.

“Se ha tomado la decisión de que los jueves que son los días de pleno ordinario sean de toda manera presenciales. No va haber virtualidad los jueves“, mencionó Salhuana, indicando que el parlamentario que no asista no votará, no tendrá derecho a emitir opinión y, por lo tanto, registrará el descuento correspondiente a su salario.

“Nos interesa la presencia de los parlamentarios porque expresan el punto de vista de un sector político, de una región. Y queremos que el voto sea enterado“, subrayó.

Asimismo, en la entrevista, mencionó que, durante esta semana, el Palacio de Gobierno, se encuentra convocando una ronda de diálogo con los partidos políticos, por lo que se espera que un trabajo en conjunto del Congreso y el Ejecutivo, pueda crear iniciativas que generen inversión, empleo y desarrollo.

“Esta semana Palacio está convocando a una ronda de diálogo a los partidos políticos y nosotros terminado eso vamos a pedir también una reunión para visitarla y coordinar algunos temas vinculados a las iniciativas legislativas del Ejecutivo”, precisó.

En el marco, de poder explicar sobre su vínculo con la minería ilegal, el presidente del Congreso brindó una conferencia de prensa, a fin de responder por algunas denuncias realizadas por el medio, entre ellos la de ejercer como abogado de dos mineros que el Ministerio Público, se encuentra investigando debido a los delitos ambientales.

“¿La responsabilidad penal es personal o es compartida? Porque yo soy amigo de ustedes (se refiere a los periodistas) quiere decir que ustedes serán responsables si yo cometo un delito, claro que no. Evidentemente que no se me puede atribuir una responsabilidad por actos de terceras personas. La responsabilidad penal es personal”, finalizó