Salen montos mínimos y máximos para fonavistas

PAGOS DE ABRIL SERÁN SIN TOPES Y CADA UNO RECIBIRÁ SUS APORTES INDIVIDUALES

Para abril de 2024, se esperan nuevos desembolsos del Fonavi para los beneficiarios comprendidos entre las listas 1 y 19, la prioridad la tendrán ex aportantes mayores de 80 años, estas asignaciones estaban originalmente programadas para marzo. Sin embargo, debido a la ausencia de representantes del Ejecutivo en las reuniones de la Comisión Ad Hoc, estos pagos se postergaron. Finalmente, el pasado jueves 21 de marzo, se logró la aprobación del REINTEGRO N°1. Este reintegro se dará el 15 de abril, sin embargo, no todos los integrantes de estas listas recibirán pagos en esta ocasión. Se priorizará a un grupo de afiliados, estimados en alrededor de 328,055 ex afiliados que recibirán montos en base a S/653,320,758 del antiguo Fondo Nacional de Vivienda.

La Ley 31173 alcanza a 2 millones de ex aportantes, se busca devolver aportes tanto a los que no han recibido nada a la fecha como también a aquellos que cobraron un adelanto en las listas publicadas entre 2015-2019. (1 y 19)

POSIBLES MONTOS SEGÚN APORTACIONES

Para hacer los cálculos de los aportes de cada fonavista, se contará con el apoyo de la ONP entidad que presentará los registros de liquidación de la gran mayoría de los beneficiarios; aquellos que no tengan dicha liquidación, ya sean los que nunca cobraron o fueron excluidos, deberán presentarlo a la Secretaría Técnica o pedirlo a la ONP; estos mecanismos serán comunicados a su debido momento.

Las cifras de pagos a establecerse para cada fonavista, serán con montos completos y actualizados de acuerdo a los años de aportes y al sueldo que tuvieron.

Si un fonavista aportó los 19 años que duró el FONAVI entonces recibirá un promedio entre 20 mil soles y hasta 43 mil soles de acuerdo al empleo que tuvo en su tiempo laboral activo. Como se sabe, incluso empleados bancarios y diputados (cargos muy comunes en dicha época) aportaron y ellos obtendrían un monto muy alto. En tanto que los que aportaron menos de 10 años, por ejemplo, recibirán mínimo entre 1,000 y 1,200 soles.

¿QUÉ SE NECESITA PARA OBTENER EL CUADRO DE RESUMEN DE APORTES?

En primer lugar, el aportante debe contar con certificados de trabajo, constancias de los periodos laborados, boletas de pago, todo tipo de documentación dónde diga en qué empresas laboró y lo que aportó o está aportando a la ONP en forma anual y que permite identificar si ha cumplido con aportar 10, 20 años o más para el otorgamiento de la pensión.

Todo eso lo tiene la ONP en los libros de planilla y una vez que el aportante solicita esa información, la ONP tiene 30 días promedio para remitirle los datos solicitados y así saber cuánto ha aportado a ciencia cierta en base a lo que se ha logrado acreditar a través de los libros de planillas, pues desde el año 98, la ONP tiene un estado de cuenta del empleador y están registradas las aportaciones. A partir del 98, no hay problema. Está registrado todo. Entonces, el proceso de acreditación de aportaciones se hace en base a dicha información que la ONP debe entregar para saber si aportó 60, 70, 80 meses y lo que le corresponde cobrar con esta nueva ley aprobada en el Congreso. Decimos esto con la experiencia previa del Fonavi donde el aportante también debía acreditar ante la ONP que tenía sus aportes hechos para acceder a la devolución que ordenaba la ley 29625.

900 MIL FONAVISTAS NO HAN COBRADO

Si bien es cierto, el 13 de octubre del año 2022 entró en funcionamiento la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica del FONAVI, encargados de organizar el proceso de devolución de fondos. Dicho pago fue diseñado en inicio a los que cobraron adelanto entre el 2015 y 2019 desde 100 soles hasta 1,900 soles en promedio. Por lo que, son un aproximado de 900 mil fonavistas que no han cobrado anteriormente, Se sabe, que un 30% de fonavistas ya no se encuentran en vida, pero las viudas y los hijos heredan y pueden cobrarlo en cualquier momento.

LEY N° 29625

Con respecto a la modificatoria los artículos 4, 10 y 12 de las Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo.

Con respecto a la primera modificación, se dispuso que la Comisión Ad Hoc que aplica los procedimientos y procesos de devolución del dinero del FONAVI, entregue en un tiempo no mayor de 30 días hábiles, los Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista. Y en caso de no contarse con la información de los aportes monetarios realizados por el trabajador a favor del FONAVI, pero que se tenga evidencia que laboró durante el periodo de las aportaciones, dicha comisión está facultada para realizar el cálculo del aporte.

Asimismo, en el proceso de devolución de la cuenta individual de cada exportarte al FONAVI, la Comisión Ad Hoc está autorizada para realizar pagos a cuenta a favor del fonavista, sin limitar su derecho de recibir un monto adicional, en tanto se acrediten mayores aportaciones. Para tal efecto, la citada comisión determina cuáles son los medios de acreditación, incluyendo aquellos que pudiera presentar el fonavista.

Si el monto total calculado a ser devuelto resulta menor al reconocido, se adopta la solución más beneficiosa para el fonavista, no exigiéndosele la devolución de la diferencia.

Vías de reclamo

En efecto, los ex aportantes del Fonavi que consideren que no han recibido el dinero que merecen por los años de afiliación podrán realizar su reclamo. Y esto se podrá realizar a través del portal web con el siguiente link: https://www.fonavi-st.pe.

En la citada plataforma virtual existe un apartado que es el “libro de reclamaciones”, donde el beneficiario podrá expresar su insatisfacción o disconformidad ante el monto que le entregaron después de años.

