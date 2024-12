Rusia afirmó que Avión intentó aterrizar durante ataque

Conforme a lo manifestado por las autoridades de Kazajistán, sesenta y siete personas se encontraban a bordo, de las cuales, treinta y ocho resultaron heridas.

El director de la aviación civil de Rusia, indicó que el avión de Azerbaijan Airlines que se estrelló en Kazajistán, intentó aterrizar en Grozni, capital de Chechenia, en medio de ataque de drones ucranianos.

Como se recuerda, el avión Embraer 10 de Azerbaijan Airlines, con sesenta y siete personas a bordo, realizaba un vuelo de Bakú, capital de Azerbaiyán, a Grozni, capital de la república de Chechenia, en territorio ruso.

Aismismo, el aparato terminó estrellándose en circunstancias poco esclarecidas y se terminó incendiando cerca de Aktau, un puerto del mar Carpio en el oeste de Kazajistán, que está lejos del itinerario previsto. En tanto, las autoridades de Kazajistán, reportaron treinta y ocho fallecidos.

Por su parte, el Kremlin, mencionó que no se manifestará hasta que finalice la investigación, tras los reportes de que la nave puso ser alcanzada por misiles de defensa rusos. «Hay una investigación en curso, y hasta que no se conozcan las conclusiones, consideramos que no tenemos derecho a hacer ningún comentario y no lo haremos«, declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.