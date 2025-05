Running en el Perú: El deporte que se consolida como el estilo de vida de los millennials

En la última década, el running se ha posicionado como uno de los deportes más populares en el Perú que deja de ser una moda para convertirse en un verdadero movimiento, especialmente para los millennials. Esta generación ha aumentado su participación en dicha disciplina en un 40 % desde 2020, adaptándola como una vía para mantenerse activos, reducir el estrés, socializar y conectar con uno mismo.

Según datos de Perú Runners, más de 70 000 peruanos se inscribieron en eventos de running en 2024 y cerca del 60 % pertenecen al rango de edad entre 25 y 40 años. Esta preferencia se refleja en el aumento de registros para carreras de 5K, 10K y maratones como adidas RÍMAC|Lima 42K que agotó sus cupos en semanas y que en esta décimo quinta edición, contará con la participación de 20 000 deportistas.

Por segundo año consecutivo, Betsson, líder mundial en apuestas deportivas y casino online, será patrocinador oficial de la maratón Lima 42K. Esto reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y el estilo de vida saludable en el Perú. La marca además apoya a atletas como José Revilla que, en medio del auge imparable del running en el Perú, surge como una figura que ha corrido mucho antes de convertirse en un deporte en tendencia.

José Manuel Revilla Figueroa, maratonista peruano de 63 años, ha visto cómo el running ha pasado de ser una práctica solitaria a un fenómeno social que crece cada semana en las calles, parques y malecones del país. “El crecimiento del running en el Perú es una señal de una sociedad más consciente de su bienestar físico y mental. Hoy es común ver a chicos de 25 o 30 años entrenando en grupo antes de ir al trabajo. Eso antes no pasaba. Me emociona ver que correr ahora es parte del estilo de vida de muchos”, comentó con orgullo.

¿Por qué los millennials eligen correr?

Para José Revilla, el auge del running en jóvenes que pertenecen a la Generación Y (nacidos entre 1981 y 1996) tiene una razón emocional profunda. “Ellos buscan sentirse vivos, vencer sus límites y compartir logros. Correr les da eso: libertad y propósito; además, valoran la flexibilidad, el bienestar mental y el equilibrio entre vida personal y laboral porque correr es económico, se adapta a cualquier horario y es una forma de conectar con otras personas en comunidades digitales como Strava o Run Perú que no dejan de sumar nuevos integrantes.

Lo que pocos saben, es que José dedicó gran parte de su vida al deporte, fue campeón juvenil en la U y corrió su primera maratón a los 53 años, una decisión que cambió su vida por completo. Desde entonces, ha participado en diversas competencias internacionales como la maratón de Buenos Aires, New York, London, Tokyo, Berlín, Chicago y Boston, cosechando admiración no solo por sus resultados, sino por la energía y determinación que lo caracterizan. Por eso nos deja las siguientes recomendaciones porque como él mismo lo demuestra, no hay edad para empezar ni para superarse en este deporte.

Tips para empezar a correr y no rendirse en el intento:

Empieza sin presión: no trates de correr 10 km el primer día. Alterna caminata y trote suave. Lo importante es crear el hábito. Contrata una buena asesoría: es importante tener una guía porque hay una ciencia detrás para cada entrenamiento y siempre la cantidad debe ir de la mano con la calidad. Cuida tu alimentación: la nutrición es importante. Lleva una dieta que ayude a fortalecer los músculos y reducir la grasa, porque en la carrera cada kilo lo cargas. Trabaja en la disciplina: Mientras tengas ilusión por entrenar te vas a levantar después de un día cansado, pero a veces el cansancio es mayor y allí es donde entra a tallar el compromiso, la disciplina. Descansar: necesitas encontrar horas de sueño para que tu cuerpo tenga tiempo de recuperarse. Masajes: una vez por semana realiza descargas, masajes o practica natación para recuperar el estado físico.

La maratón adidas RÍMAC|Lima 42K, se llevará a cabo el domingo 25 de mayo con una ruta que incluye varios distritos icónicos de la capital peruana. Con el respaldo de Betsson y 20 000 corredores inscritos, el evento promete ser una verdadera fiesta deportiva. Y aunque este año José Manuel Revilla no estará en la línea de partida debido a una lesión que afecta su preparación para el evento, su legado y ejemplo seguirán corriendo con cada paso que se dé en las calles de Lima.

Sobre Betsson Group



Fundado en 1963, Betsson Group es un líder global en la industria del entretenimiento y ofrece múltiples servicios a los consumidores, incluidos juegos, apuestas e infoentretenimiento. Con tecnología propia en su diversa oferta de productos, Betsson atiende a sus clientes de forma directa (B2C) e indirecta (B2B). La visión de la compañía es proporcionar la mejor experiencia al cliente en la industria. La sostenibilidad es una parte integral de la estrategia de Betsson, ya que asumir la responsabilidad por los clientes, empleados y comunidades es un requisito previo para dirigir un negocio exitoso de manera sostenible. Betsson Group emplea a más de 2,000 personas en Europa, América del Sur, Asia y América del Norte.

Para más información, visite: www.betssongroup.com, www.betssonab.com y https://www.betsson.co/