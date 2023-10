Rosselli Amuruz descarta renunciar a Mesa Directiva

Luego que se difundieran unos audios que revelarían que la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, habría organizado la fiesta en Lince, la legisladora de Avanza País, descartó que vaya a renunciar a la Mesa Directiva.

“Por qué no me preguntan sobre qué pasó con el agua, sobre la inseguridad ciudadana, pero no, lo que más importa es quién organizó la fiesta de cumpleaños en Lince. He dicho que no voy a renunciar y que me sometan a investigación”, aseveró Amuruz.

“Yo no he mentido, porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico, hace todas las contrataciones y todos los pagos al respecto”, agregó.

Además, la integrante de la Mesa Directiva aseguró que solo le hizo un “presente” al agasajado, el exlegislador, Paul García, a quien se le señala como su actual pareja sentimental.

“Soy una invitada, porque yo no hago la lista de invitados. (…) Lo que ha salido es de que yo he colaborado con un regalo, ¿eso me hace partícipe de una organización?”, expresó.

Cabe mencionar que hace unos días se presentó una moción de censura en contra de Rosselli Amuruz por, presuntamente, haber organizado dicha celebración y por la poca ética en el luto que se le debía al fallecido congresista, Nano Guerra García.