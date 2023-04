Rosangella Barbarán: “reformar el sistema de pensiones es prioridad”

Barbarán manifiesta que se ha puesto en pausa el séptimo retiro de AFP pues ahora la prioridad es la reforma del sistema de pensiones

A pesar que existen al rededor de 50 proyectos de ley que buscan reformar el sistema de pensiones, el Poder Ejecutivo aún no ha presentado un proyecto en cuanto a este tema, así lo informó la presidenta de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán.

“Conversé con el viceministro y me dice que el informe ya ha sido aprobado, pero hasta el momento nosotros no lo tenemos en físico. Lo importante es el informe de las recomendaciones que nos tienen que hacer (…) El ministro de Economía se comprometió también a presentar un proyecto que todavía no lo tenemos “, expresó.

PROYECTOS

Cabe precisar que, hace unas semanas, el ministro de Economía, Alex Contreras comentó que, la reforma que plantearía su cartera propondría que tanto la ONP como la AFP tienen que coexistir.

“Él ha dicho que para los primeros días de mayo probablemente lo está entregando, pero ahora aproximadamente tenemos 50 proyectos de ley entorno a pensiones, modificaciones o reformas“, indicó Barbarán.

SÉPTIMO RETIRO

Respecto a la cantidad de proyectos relacionados al sistema de pensiones, Barbarán manifiesta que se ha puesto en pausa el séptimo retiro de AFP pues ahora la prioridad es la reforma del sistema de pensiones.

“En realidad estamos viendo el tema de la reforma que es lo urgente y lo necesario en este momento“, enfatizó.

BONO RECONOCIMIENTO

Asimismo, la presidenta de la Comisión señaló que la aprobación de la semana pasada del Bono Reconocimiento, ya había sido aprobada el año pasado y fue observada por el Poder Ejecutivo.

“Nosotros no consideramos que sea inconstitucional (…) El ejecutivo ha reconocido que el sistema de repartó fracasó y esto no le dice a los aportantes cambien de sistema, les está dando la posibilidad de que puedan recuperar”, recalcó.

“Cuando alguien pasa de la ONP a la AFP pierde todo el aporte de su vida, no le estoy pidiendo al Ejecutivo que subsidie algo inexistente, les decimos que devuelva el dinero que ellos administraron y si lo administraron más tienen que hacerse responsables“, añadió.

