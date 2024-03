Richard Acuña denuncia agresión a Paolo Guerrero

Richard Acuña acusó a los jugadores del Cusco FC de patear a Guerrrero y criticó severamente al árbitro Boris Santos

El presidente del club Universidad César Vallejo, Richard Acuña, cuestionó la actuación del árbitro Boris Santos por permitir que los jugadores del Cusco FC cometieran faltas contra Paolo Guerrero y otros miembros del equipo ‘Poeta‘ durante el partido disputado anoche en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Acuña protestó contra el arbitraje y sugirió que en la Federación Peruana de Fútbol podría haber personas interesadas en perjudicar al club César Vallejo al asignar árbitros “aprendices“.

“Estoy bastante preocupado porque no es justo que a la Vallejo, o a cualquier equipo del fútbol peruano, les programen árbitros aprendices. Esta etapa de aprendizaje es muy importante pero en partidos en los cuales hay una gran expectativa nacional, no es justo de que quieran aprender en un partido con Vallejo. Es algo que me preocupa porque no es justo ni para Vallejo ni para nadie“, sostuvo el directivo.

Leer aquí:

“Como presidente del club me preocupa este arbitraje. Esperemos que no exista algún tipo de preocupación o malestar por haber mencionado que quiero postular a la FPF, porque no es justo que quieran afectar a Vallejo que es una institución seria y quiere hacer bien las cosas“, añadió.

Richard Acuña reafirmó su descontento por asignar a un árbitro en desarrollo para un partido con una asistencia de 14 mil espectadores. Fue contundente al afirmar que fueron directamente perjudicados por las decisiones del árbitro principal, ya que los jugadores del Cusco FC agredieron a Paolo Guerrero.

“El arbitraje nos afectó directamente, los jugadores de Cusco, sus métodos de jugar se respetan, pero salieron a patear durísimo, Vélez tenía el ojo cerrado de un codazo, a Paolo (Guerrero) lo agarraron a patadas, a otros jugadores también. el fútbol es un deporte de contacto pero cuando hay contacto que sobrepasa lo legal, hay sanción y lamentablemente no pasó nada. La Conar tiene independencia pero podría haber algún tipo de injerencia que podría estar afectando a Vallejo“.

Por último, el líder del equipo trujillano expresó su alegría por la gran asistencia de aficionados al Estadio Mansiche para presenciar el debut de Paolo Guerrero, y espera que la afición continúe apoyándolos cuando enfrenten a Sport Huancayo el jueves 7 de marzo a las 19:30 horas en el inicio de la Copa Sudamericana.

Leer aquí: