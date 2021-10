Ricardo Ráez presenta libro “Torino y otros cuentos”

El próximo miércoles 3 de noviembre, a las 7.00 p. m. el escritor peruano Ricardo Ráez presentará su más reciente creación “Torino y otros cuentos” (Maquinaciones Narrativa, Lima, 2021). La cita será en la plataforma virtual de la librería Escena Libre (@escenalibre) con los comentarios de Begoña Velasco y Christian Reynoso.

“En el caso de Torino y otros cuentos he querido graficar, con un tono que está empapado de limeñidad clasemediera, los mundos del sueño, las fantasías eróticas, el amor imposible, la ética, el horror, el racismo. En ese sentido, no creo en los finales felices ni en los héroes absolutos. Me enfoco en la imperfección de nuestros actos como una constante. La única manera de cargar con ese incierto destino es retarlo a corazón abierto y, cuando sea posible, burlarse de él sin concesiones”, señala Ráez Reátegui.