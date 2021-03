Retorno a clases: aconsejan ‘recreos virtuales’ y un buen espacio de estudio

El año escolar 2021 ya comenzó y nuevamente en virtualidad, lo cual puede significar un desafío para muchos padres de familia que hacen teletrabajo o que salen a laborar fuera. ¿Cómo ayudar a los hijos a estudiar en un clima de confianza, empatía, diálogo y escucha activa?

Especialista brinda pautas para fortalecer el apoyo de los padres de familia hacia sus hijos

Joanna Vicuña Palacios, del Centro de Salud Mental Comunitario de La Molina del Ministerio de Salud (Minsa), explica que es importante la comunicación activa de los padres, profesores e institución educativa para escuchar las necesidades de los escolares.

Señaló que, desde el año pasado, los padres han asumido mayores responsabilidades en el desarrollo académico de sus hijos, pero en muchos casos prefieren alejarse por atender el trabajo. Incluso pueden estar presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente por el teletrabajo, lo cual es perjudicial para la salud mental de los niños y adolescentes.

“Esta presencia física y ausencia emocional confunde y trae problemas de autoestima, socioemocionales, psicosociales. Cada quien toma su rumbo: el adolescente o el niño se va a su cuarto, la mamá a la sala, el papá a otro ambiente. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Puede suceder lo que tenga que suceder, pero igual yo voy a estar en lo mío y tú en lo tuyo. ¿Cuánto me importas? El niño asume que no importa nada”, sostuvo la especialista en Saludable Mente de Andina Canal Online.

Aconsejó a los padres organizarse con los horarios de tal manera que uno de ellos pueda hacer seguimiento a la educación de sus hijos. “Nadie mejor que los padres para apoyar a los hijos. Eso está en tus manos, tienes que organizarte, el trabajo es importante sí, pero si trabajas por ellos, no puedes estar ausente“.

Vicuña ve con optimismo este nuevo año escolar porque considera que los aprendizajes de los padres durante el año pasado serán puestos en práctica en este nuevo período y les ayudará a enfrentar los nuevos retos. “Vamos a ser más empáticos, a entender cuál es la situación de nuestros hijos”.

Recreos virtuales y pausas activas

La experta recordó que el ser humano es un ser social por naturaleza. Grandes y chicos sienten que la pandemia del coronavirus les ha cortado las alas para tener esta interacción tan necesaria y, por eso, en el caso de los menores, el regreso a la escuela significa que una parte de su vida regresó.

Por ello recomendó que los estudiantes no solo se vean a través de las pantallas para atender una clase sino que participen en recreos virtuales. “Una estrategia es realizar trabajos grupales, que en presencial se ponía en práctica para el mejor aprendizaje de los adolescentes. Otra es promover los ‘recreos virtuales’, donde el profesor sirve como un mediador para que haya un diálogo abierto”.

Explicó que esto es vital en la adolescencia al ser una etapa donde se piensa mucho en el otro, en el ‘¿ahora qué van a decir de mí?’. “Los adolescentes prefieren no comunicarse. Así lo han expresado en el consultorio. Cuando se les pregunta por qué no te has comunicado, responden ay, qué vergüenza, qué van a decir de mí, me van a decir que estoy sin amigos o que estoy necesitado, yo qué sé”.

En ese sentido, el ‘recreo virtual’ podría ser un espacio donde se vean como parte de él y no como el que inicia, entonces van a compartir y hablar con los demás. Así también es necesario que, desde casa, los padres motiven la comunicación con sus amigos. “Le pueden decir ‘oye, ¿cuándo llamaste a tu amigo?, ¿desde cuándo no conversas con él? Podríamos llamarlo. ¿Qué te parece si hacemos esto?’.

Del mismo modo, es importante mantener un horario para las actividades, pero no tiene que ser totalmente rígido. Si bien hay momentos inamovibles como las horas de clase, de alimentación, y de dormir, hay otros donde los padres pueden ser más flexibles e instar al juego, invitar a que los niños se relajen, minimizar las tensiones.

“Para un adulto es difícil estar en este estado de aislamiento, para un niño aún más. El niño tiene mucho más energía, mucho más necesidad de movimiento. Entonces, hay que comprender esto y hay que invitar en este horario a tener muchos momentos lúdicos de expresión, de juego. Compartir juegos es muy importante, los padres como hemos dejado hace mucho tiempo esta etapa no comprendemos mucho esa necesidad”.

Lugar de estudio

Vicuña indicó que el lugar de estudio debe ser iluminado, ventilado, no tener distractores. Debe ser un mismo lugar y cómodo. Los niños no pueden ser trasladados de un lugar a otro. La comodidad es tan importante que una simple silla grande puede hacer que el alumno esté más concentrado en acomodarse que en la propia clase.

Las condiciones básicas son tener una mesa y silla cómoda, el horario y un pequeño lugar para guardar los útiles escolares.

“Muchas veces los más pequeños van a escapar de lo que está explicando la maestra por la satisfacción momentánea del juego; los adolescentes, por una red social. Entonces, en mi experiencia les diría que se evite estudiar en la habitación porque es un ambiente donde ellos tienen el poder; muchas veces bloquean la entrada de los padres y, por la edad que tienen, necesitan una observación”.

Preparar un lugar de estudio no es caro, agregó, pueden usarse implementos de la casa que estaban en desuso o reciclar materiales para hacer artículos que necesiten. Por ejemplo, pueden usar una mesita que estaba en desuso en la cocina, ponerle un mantel, acomodar los útiles escolares cerca, pegar al frente el horario; buscar estrategias para crear lo que necesite: usar una latita para crear un porta lapiceros y plumones.

“Se puede hacer de materiales reciclables para evitar un gasto económico, todo está en la creatividad y ahora tenemos la ayuda de internet para encontrar muchas alternativas”.