Retirarán del sistema a maestros que promuevan terrorismo

Ministra de Educación afirma que está colaborando con el Congreso para prevenir incidentes como este que perjudican a los estudiantes

La Ministra de Educación, Miriam Ponce, declaró que cualquier docente que promueva el terrorismo en las escuelas será expulsado de inmediato de los centros educativos. Además, mencionó que su departamento está trabajando en conjunto con el Congreso para prevenir estas circunstancias que ponen en peligro la enseñanza de los valores democráticos a los estudiantes.

“Tengo diálogo permanente con el Congreso y muchos congresistas y partidos apoyan al sector educación y al país en el propósito de evitar que algún docente haga apología del terrorismo en las escuelas; rechazamos rotundamente ese tipo de acciones y seremos muy severos para sancionar a los maestros que lo hagan”, mencionó.

Después de plantar un árbol en el colegio Capullito de Villa El Salvador como parte de la campaña Gran Cruzada Verde respaldada por el Ministerio del Ambiente, la Ministra Ponce mencionó que han establecido una colaboración con el Ministerio del Interior para acceder a las listas que permitirán cruzar información y identificar a los docentes afiliados al Movadef.

Además, informó que en los últimos años, 84 profesores han sido retirados de sus funciones debido a condenas por actividades terroristas. Sin embargo, resaltó que el Poder Judicial revocó la decisión en el caso de 2 profesores en 2022 y 2023, por lo que la Procuraduría tomará medidas legales para asegurar la seguridad de los alumnos.

En relación a un caso de un individuo condenado por actividades terroristas detenido en Trujillo por adoctrinar a niños en la ideología senderista, la ministra aclaró que esto ocurrió fuera de las escuelas y no implica que haya maestros promoviendo el terrorismo.

Finalmente, señaló que en el Congreso aún está pendiente el proyecto de ley para remover a los maestros acusados de acoso sexual, y el Ministerio de Educación está coordinando con el Legislativo para que esta norma sea aprobada lo más pronto posible.

“Cuando un docente está condenado sí podemos retirarlo, pero eso no se puede hacer mientras exista la sospecha y el Poder Judicial no sentencie. Por eso, nuestro proyecto de ley plantea que sean retirados mientras dure la investigación, para que no puedan volver a las aulas de ninguna manera y poner en riesgo a nuestros niños”, acotó.

Luego, la Ministra Ponce mantuvo una reunión en el edificio del Congreso con el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, así como los congresistas Alejandro Muñante y Alfredo Pariona, con el propósito de coordinar la elaboración de leyes que faciliten medidas contundentes en contra de los maestros que promuevan el terrorismo en las escuelas.

