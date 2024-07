Republicanos piden la renuncia inmediata de Joe Biden

Los pesos pesados del Partido Republicano quieren verlo fuera.

Tras la salida del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, de la carrera presidencial, los republicanos se agruparon en masa para que pueda dimitir. El objetivo de ellos es que lo haga de manera inmediata alegando que si no puede optar a la reelección, no puede seguir gobernando.

El liderazgo republicano del Congreso, al igual que influyentes figuras dentro del partido, esbozaron a su vez este domingo cuál será la línea de ataque contra la vicepresidenta, Kamala Harris, a quien Biden ya dio su apoyo para tomar el relevo de la apuesta demócrata para noviembre.

Lee También:

Los conservadores acusaron a Harris de estar encubriendo el “declive mental” de Biden y le achacaron toda la responsabilidad de la política migratoria de EE.UU, la cual califican como un “desastre”. Encabezados por Mike Johnson, algunos pesos pesados del Partido Republicano señalaron su deseo de ver a Biden fuera de la presidencia.

Ellos aseguraron que si no tiene las capacidades para presentarse a la reelección tampoco puede gobernar el país. “Si Joe Biden no está apto para postularse a la Presidencia, no es apto para él ejercer como presidente. Debe renunciar a su cargo de inmediato”, dijeron los republicanos.

Posteriormente, Mike Johnson agregó lo siguiente: “Como segunda al mando, ha sido una cómplice alegre del mayor encubrimiento en la historia de EE.UU. Ella sabía, al igual que todos, que Biden estaba incapacitado para ser presidente”, sostuvo el legislador.

Esta misma idea reciente fue expresada por el número dos de los republicanos en la Cámara Baja llamado Steve Scalise, quien añadió que “todos los trabajadores del Gobierno de Biden deben de rendir cuentas. Los demócratas han difamado durante años a los estadounidenses que cuestionaron su salud”, afirmó muy convencido Scalise.

Bajo esta misma lógica, se expresó Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana, quien dijo lo siguiente: “Biden debe renunciar de inmediato. El Partido Demócrata está en caída libre debido a su desesperado intento de encubrir la falsa noticia sobre su estado de salud”.

Sin embargo, hubo un líder que no replicó estas ideas y ese fue Mitch McConnell, quien se encargaba de la minoría conservadora en el Senado y que ha tenido una relación cercana con Biden durante toda su trayectoria. Mediante un comunicado, el senador criticó a los demócratas por sus intentos para sacar a Biden de la nominación.

“Lamentablemente, el Partido Demócrata ha estado ocupado en las últimas semanas intentando deshacer el deseo de los estadounidenses en las elecciones primarias en todo el país”, escribió McConnell, quien, a sus 82 años, ha anunciado su retirada del Congreso al no buscar la reelección por su edad. Recordemos que, el día de hoy, Biden anunció su retiro de EEUU.