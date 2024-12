Renato Tapia responde a críticas por su ausencia en la selección peruana

El mediocampista peruano Renato Tapia ha sido blanco de polémicas luego de ausentarse en los últimos encuentros de la selección nacional durante las fechas FIFA.

Las lesiones que lo apartaron de los enfrentamientos ante Uruguay, Brasil, Chile y Argentina —decisivos en la clasificación al Mundial 2026— han generado cuestionamientos sobre su compromiso con la ‘bicolor’.

La controversia tras su retorno al Leganés

La situación se complicó cuando, días después de no unirse a la convocatoria del técnico Jorge Fossati, Tapia reapareció jugando con el Leganés en la Liga Española. Este hecho encendió las críticas de los medios peruanos, destacando la declaración del periodista Giancarlo Granda, quien no solo cuestionó la entrega del futbolista, sino que pidió públicamente que se le retire la capitanía de la selección.

«El milagro de Tapia: se lesiona con la selección y cuatro días después juega en su equipo. Si no quiere venir, que lo diga claramente. No necesitamos un capitán del futuro, sino del presente«, expresó Granda.

La respuesta de Renato Tapia desde España

En una reciente entrevista para el medio partidario del Leganés, Hora Blanquiazul, Tapia se pronunció con ironía sobre las acusaciones, indicando que este tipo de decisiones pueden tomarse en los videojuegos.

«Para eso está el FIFA, para armar tu equipo y poner al capitán que tú quieras. A mí no me afectan esos comentarios; sé lo que he hecho por la selección y me quedo tranquilo con ello«, declaró el volante de 29 años.

El futbolista enfatizó que lo más importante para él es la valoración de quienes trabajan a su lado diariamente, incluyendo compañeros, médicos y personal técnico de la selección.

«Mis compañeros saben lo que hago y lo que he hecho por la selección. Mantengo una excelente relación con los utileros, doctores y fisios. Lo que diga la gente no me importa, están en su derecho de opinar«, agregó Tapia.

Tapia, entre la selección y su club

La reaparición de Tapia con el Leganés no solo avivó la controversia, sino que puso en duda su continuidad como uno de los líderes de la ‘bicolor’. Aunque el jugador se ha mostrado despreocupado por las críticas externas, el debate sobre su rol en la selección sigue vigente entre los aficionados y la prensa deportiva.