Renato Tapia: baja sensible para el Celta en el crucial duelo ante el Betis

Renato Tapia continúa en proceso de recuperación

El Celta de Vigo se enfrenta a un duro reto este viernes en el Benito Villamarín ante el Betis, pero lo hará sin uno de sus pilares fundamentales: el peruano Renato Tapia. El mediocampista no ha logrado recuperarse a tiempo de las molestias que arrastra en el recto anterior derecho desde el encuentro ante el Rayo Vallecano, lo que representa una baja sensible para el conjunto gallego.

Eduardo Coudet, entrenador del Celta, ha explicado en rueda de prensa la situación de Tapia: “Tiene una cicatriz, una molestia que no ha terminado de sanar del todo. Desde el último partido no se ha sentido completamente bien. Preferimos no arriesgarlo y tenerlo disponible a partir de la próxima semana”.

La baja de Tapia es un duro golpe para el Celta, ya que el peruano se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Coudet. Su capacidad de recuperación, su juego aéreo y su buen toque de balón son fundamentales para el equilibrio del equipo.

Sin embargo, el Celta no podrá contar con el peruano en este crucial encuentro. Coudet tendrá que buscar alternativas en el centro del campo, con jugadores como Okay Yokuşlu, Fran Beltrán o Denis Suárez como posibles candidatos para ocupar la posición de Tapia.

Okay Yokuşlu es el jugador que más se asemeja a Tapia en cuanto a estilo de juego. Es un jugador físico, con buen juego aéreo y capacidad de recuperación. Además, Fran Beltrán, el canterano del Celta es un jugador más técnico que Yokuşlu. Tiene buen toque de balón y una gran visión de juego. Asimismo, el gallego Denis Suárez es un jugador más creativo que los dos anteriores. Tiene una gran calidad técnica y es capaz de generar ocasiones de gol.

La ausencia de Tapia será un desafío importante para el Celta, pero el equipo ha demostrado ser capaz de superar las adversidades. El conjunto gallego tendrá que dar lo mejor de sí para obtener un buen resultado en el Benito Villamarín y seguir luchando por sus objetivos en LaLiga.

