Reino Unido no volverá a la onza

El gobierno británico anunció el miércoles que no restablecerá el sistema imperial de unidades de medida (onza, pulgada, etc.), del cual el ex primer ministro Boris Johnson había hecho un símbolo de los beneficios del Brexit., limitándose a autorizar la venta de pintas de vino.

Las cantidades de productos vendidos en el país deben figurar siempre en los envases en kilogramos o litros según el sistema métrico, decidió el ministerio de Comercio. Las cantidades en onza, pulgada o libra, pueden aparecer pero de manera menos visible.

Después de la salida de la Unión Europea, cuyas normas imponen el sistema métrico en todos los Estados miembros, el gobierno conservador, entonces dirigido por Boris Johnson, había indicado que deseaba cambiar la ley británica para reinstaurar las unidades imperiales, y así encarnar la libertad recuperada del Reino Unido.