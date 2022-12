Reino Unido alertó que Rusia podría utilizar negociaciones de paz para rearmar su ejército

El ministro de Relaciones Exteriores británico James Cleverly advirtió que Rusia podría utilizar las conversaciones de paz sobre Ucrania para ganar tiempo y reabastecer su ejército antes de lanzar otro ataque.

En medio de un delicado contexto, aislado por las múltiples sanciones impuestas por Occidente y con faltante de armas y tropas calificadas para ir al frente de batalla, Vladimir Putin podría utilizar este escenario como cortina para entrenar más soldados y recibir más municiones por parte de países como Irán, que ya lo han provisto de drones kamikazes.

Cleverly advirtió, entonces, que quienes apoyan a Ucrania deben ser “muy cuidadosos” en lo que respecta a las conversaciones de paz ya que no considera que el líder del Kremlin vaya a actuar “de buena fe”.

Recordó, también, que Putin ya ha empleado este tipo de estrategias en el pasado. “Georgia, eso iba a ser único, ¿no? Crimea, eso iba a ser único, ¿no? El este de Ucrania, eso iba a ser algo único, ¿no?”, apuntó en la entrevista y agregó que, en realidad, “lo que vimos es que todos se estaban preparando para esta última ola de agresión”.

Sin embargo, a pesar de la advertencia, el Secretario confesó desde una cumbre ministerial de la OTAN que tuvo lugar por estos días en Bucarest, que no ve viables -por lo menos en este momento- que las paces tengan lugar.

“Es muy, genuinamente muy difícil de decir. En este momento atmósfera que estoy captando aquí en la OTAN es que Vladimir Putin realmente no ha estado participando de buena fe”, dijo y continuó: “El mensaje que estoy recogiendo aquí, y esto hace mucho eco del mensaje que he estado transmitiendo aquí, es que si esto no se hace bien, entonces no se hace”.

En ese sentido, Cleverly mencionó la palabra paz entre comillas y explicó que existe el riesgo de que, con un alto al fuego, suceda que “veamos exactamente estas escenas nuevamente pero, tal vez, dentro de seis, 12, 18 meses”.

