Reconoce que sí conversó con Yaziré

El gobernador regional de La Libertad y presidente del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, señaló el último jueves que no conoce Yaziré Pinedo, joven vinculada al exjefe del Gabinete Alberto Otárola y que obtuvo contratos con el Estado.

No obstante, Acuña precisó que la joven le habló por WhatsApp, ya que su madre era militante de Alianza Para el Progreso y quería conocerlo.

“Conocer al fundador de APP porque su mamá era fundadora del partido en Tarapoto y esta señorita, que no sabía cuántos años tenía, consiguió mi teléfono y estaba interesada en hablar conmigo. Hemos conversado por el chat. Y yo le dije ‘¿dónde estás?’ Porque no sabía si estaba en Tarapoto o estaba en Lima. Yo le dije por si acaso puedo atenderte el miércoles. Pero tengo que decir que nunca hablé. No la conozco”, dijo Acuña.