Recomiendan suspender a Enrique Wong

Con 8 votos a favor, 6 abstenciones y 1 en contra, la Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe final que recomienda suspender por 120 días al congresista Enrique Wong por una presunta intervención que habría tenido para la designación de su asesor Manuel Talavera como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

Este informe advierte también recomienda enviar el caso a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para que den seguimiento a este caso. Al respecto, el congresista Wong indicó que confía en que el Pleno rechace el informe aprobado en la Comisión de Ética, alegando que no tiene miedo al desafuero.

“Cuando uno tiene la verdad no tiene temor y siempre doy la cara. Jamás me escondo o trato de tergiversar. Yo voy con los documentos que cuento y esto es suficiente para demostrar que no hubo ningún tráfico de influencia. Es la tercera vez que estoy en el Congreso y la primera que una Comisión de Ética no tiene consideración a la palabra de un congresista“, indicó.