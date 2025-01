Raúl Ruidíaz rompió su silencio y reveló porque no ficho con la U

Raúl Ruidíaz acabó con la novela y aseguró que Universitario no lo quiso en su plantel para la Liga 1 2025, por más que él aceptó jugar en el equipo

Raúl Ruidíaz salió a declarar públicamente las conversaciones que tuvo con Universitario para firmar en el mes de diciembre. Pese a que Ruidíaz aceptó las condiciones finales de los cremas, la directiva finalmente le respondió con un «no» a sus intenciones de volver y esto generó polémica.

En una entrevista al programa conducido por Michael Succar y Diego Penny “Mano a Mano”, el delantero nacional declaró sobre las conversaciones que tuvo con el administrador de Universitario Jean Ferrari, confeso que recibió una propuesta del conjunto merengue, pero el atacante de la selección peruana no estaba de acuerdo con algunos puntos del contrato y no aceptaron las exigencias la “pulga” Ruidiaz.

Aunque Raúl Ruidíaz se mostró predispuesto a llegar a un acuerdo económico , con los directivos de la ‘U’. Sin embargo, recibió un «no» del club de sus amores, por lo que decidió finalmente aceptar las condiciones que se presentaron en un principio.

Universitario se negó a negociar con Raúl Ruidíaz y le respondieron tajantemente que «ya no». Este hecho dejó un sinsabor para el atacante peruano, quien tenía intenciones de volver a su casa.

«Yo dije «lleguemos a un punto medio», que es lo normal. Me dijeron «vamos a hablarlo mañana». Al día siguiente me llaman y me dijeron «no». Ahí yo digo «ok, acepto» y me dijeron «No, ya no»», declaró al programa «Mano a Mano», relato el exgoleador de Seatle Sounders Raúl Rudiaz.