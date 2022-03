Que Recursos Científicos son Útiles para Estudiar Historia

La historia es tan extensa que muchas veces resulta difícil saber por dónde empezar. En los colegios e institutos se decantan por estudiar todos los periodos de la historia por encima, pero como es lógico, no da tiempo a estudiarlos en profundidad. Tan solo aquellos que deciden optar por matricularse en la carrera de historia, estudiaran la historia como merece. Esto no quiere decir que tú, por tu cuenta, no puedas hacerlo y es por eso que en este artículo hablaremos sobre algunos de los recursos que puedes utilizar para estudiar historia de manera autodidacta, sin necesidad de seguir un plan de estudios.

Los mejores recursos sobre historia

Estudiar historia es imprescindible para entender lo que ha hecho que el ser humano llegue hasta donde está en la actualidad. Han pasado muchas cosas desde que el ser humano llego a la Tierra, cientos de miles de años de historia que son imposible de resumir en libros. Existen muchos ejemplos de ensayos de historia donde puedes encontrar algo de información sobre diferentes acontecimientos importantes, pero si quieres aprender realmente sobre un momento concreto, evento, personaje histórico o tratado, lo mejor es que busques libros o recursos que traten sobre estos. Puede que, para los estudiantes, los libros estén ya un poco obsoletos y es por ello que los recursos digitales se están volviendo tan populares. A continuación, se muestran los mejores recursos para estudiar historia:

Google Expeditions: esta increíble herramienta te permitirá ver imágenes de todo el mundo desde la comodidad de tu sofá. No hay mejor forma de conocer la historia de otros lugares que visitándolos y como es prácticamente imposible tener tiempo y dinero como para estar viajando continuamente, Google Expeditions es una gran alternativa para conocer mundo sin moverte de casa.

World History Maps: The World: seguro que muchas veces te has preguntado cómo estaba el mundo en un momento concreto de la historia. Con esta aplicación, que podrás descargar en Android e iOS, podrás ver la distribución de los diferentes países y continentes a lo largo de la historia. Es una aplicación muy interesante y que proporciona una información que es difícil de encontrar en otros sitios.

com: se trata de una web en la que encontrarás información sobre personajes, obras, monumentos, eventos y libros históricos. Se trata de una página ideal, tanto para estudiantes como para gente que simplemente es curiosa, que te permitirá encontrar información veraz sobre cualquier tema relacionado con la historia.

Pero eso es otra historia: en este caso hablamos de un canal de Youtube. Los videos son una de las mejores formas de aprender, ya que en estos se recopila la información sobre un tema concreto, de modo que todo sea interesante. Este canal de youtube publica videos en los que utiliza clips e imágenes del tema que se está tratando, al mismo tiempo que lo explica todo con su voz de fondo. Es sin duda uno de los mejores canales de Youtube en español sobre historia.

ChronoZoom: aunque esta web esté en inglés, es una opción que debes de tener en cuenta porque es muy interesante. Se trata de una línea de tiempo interactiva, que te permitirá ir pasando a lo largo de los años y ver los acontecimientos que tuvieron lugar en estos. Además, aparte de poder ver la línea de tiempo, puedes crear la tuya propia, de modo que te centres en las épocas o eventos históricos que más te interesen. A pesar de estar en inglés, no utiliza un lenguaje muy difícil de entender, por lo que, si tu nivel es bajo, podrás utilizarla igual. Se trata de una web muy intuitiva y no tendrás problema en aprender a utilizarla, a pesar de la posible barrera que puede ser el idioma.

Conclusión

La historia es uno de los campos de estudio más interesante que existe, pero es cierto que en el colegio no se enseña cómo debería. Los planes de estudio obligan a los alumnos a memorizar fechas y nombres que no son importantes, lo cual acaba convirtiendo la historia en una asignatura aburrida. Con los recursos que se han mencionado en este artículo podrás profundizar en tus épocas favoritas y centrarte en aquello que más te interesa, sin necesidad de tener que memorizar cosas o tener que hacer un examen sobre todo lo que has leído. Disfrutar de la historia y del conocimiento es la única forma que existe de que realmente aprendas.

BIO

Robert Griffith, además de escritor, es un apasionado de la historia. Ha leído cientos de libros sobre diferentes épocas de la historia y tiene claro que la Edad Media es su época favorita. La historia fue una de las cosas que le impulsó a escribir y a convertirse en la persona que es en la actualidad.