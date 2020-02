Proponen precedente para solucionar demandas de jubilados

En vista que existen más de 7 mil demandas, desde el año 2014, contra la ONP por parte de los jubilados peruanos y que fueron presentadas ante Tribunal Constitucional (TC) exigiendo su pensión (sin que hasta la fecha tengan respuestas de manera rápida y efectiva); dicho organismo se encuentra elaborando un precedente oficial que permitirá que dichas demandas sean atendidas en corto tiempo y así los cesantes puedan cobrar su pensión.

Titular del TC Marianella Ledesma buscar acortar tiempos para que cesantes tengan su pensión

Esta gran precedente, que daría solución a estas miles de demandas, fue propuesta por la nueva presidenta del TC Marianella Ledesma quien afirmó que, las demandas de los jubilados, deben ser atendidas de manera inmediata; ante ello, voceros del TC manifestaron que dicho precedente busca acortar los tiempos (del proceso de las demandas) los cuales podrían reducirse de años (como se ha venido dando) a tres meses un mes, si se trabaja de manera efectiva.

Como se sabe, la flamante titular del TC, declaró a Ideeleradio sobre el tema: “Queremos que se dé una respuesta rápida a las demandas de los jubilados, tal vez a través de un precedente que se está elaborando en torno a la cobertura de este tipo de procesos”.

“Estamos tratando de repente de abordar esta problemática, tal vez, a través de un precedente que estamos elaborando para ver cómo se puede dar una mejor cobertura a este tipo de procesos que queremos que se dé una respuesta rápida y que realmente permita tener una pensión”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

EL DRAMA DE LOS 20 AÑOS DE APORTES

Según, Ideeleradio, Ledesma Narváez precisó que aún no se ha discutido en el pleno del TC el tema de los jubilados, pero apuntó que la gran problemática está en el ámbito de probar las aportaciones que se ha hecho en 20 años.

“Muy pocos jubilados pueden ser diligentes en guardar las copias de esas aportaciones que se supone que sus empleadores han hecho. Otra situación es que a veces tampoco han hecho el aporte realmente de los 20 años y recién se da con la empresa que su empleador no lo hizo. Inclusive hay abogados que sabiendo que no tiene las condiciones para poder registrar una pensión, igual les involucra en meterse en estos procesos, a sabiendas que no van a tener éxito”, refirió.

“Hay que recordar que las pensiones responden a un fondo, donde todos tenemos que aportar dentro de determinados plazos. Por lo tanto, si yo no he aportado los 20 años, pues va a ser un poco complicado que pretenda tener el mismo beneficio de quien sí hizo este aporte. Ahí también hay la labor pedagógica y de sinceramiento que debe tener un abogado en decir realmente cuál es la situación”, señaló.