¡Profunda tristeza! Identifican a 14 de los 16 asesinados por Sendero Luminoso

Las investigaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no cesan tras la matanza de Sendero Luminoso en el centro poblado San Miguel del Ene, provincia cusqueña de La Convención. En un nuevo comunicado informaron que ya identificaron a 14 de las 16 personas asesinadas.

Lo bueno es que cuatro personas lograron sobrevivir a la masacre y entre los occisos se encuentran la dueña del local

El múltiple asesinato se perpetró en el interior de una cantina. El ambiente principal fue llamado como “escena 1” y en esta se encontraban Eder Arriguela Limache (25), Dether Leo Limaymanta Pérez (26), Glover Fernández García, un menor de edad y dos cadáveres cuyos nombres aún se desconocen.

Siguiendo el recorrido de las autoridades se llega a la “escena 2”, la cual es la zona situada frente al local. En este lugar se hallaron los restos de Luis Fernando Laura Lapa (20), Jazmín Evelyn Candiotti Galván (27) e Iván Ortega Pinedo (27) y otro menor de 18 años.

Javier Mario Machaca Cahuana, Carmen Rosa Ochoa Cahuana, Diana Genoveva Ochoa Cahuana, Marcelina Ochoa Cahuana, Sadith Ortega Pinedo y dos niñas permanecían sin vida y con sus cuerpos calcinados. Los otros dos pequeños también presentaban quemaduras.

SOBREVIVIENTE SE ESCONDIÓ BAJO UNA CAMA

Una mujer que prefirió el anonimato logró contar que sobrevivió gracias a que es escondió bajo una cama. Ella pensó que se trataba de una pelea entre borrachos, pero el fuego no cesaba y se ocultó hasta que todo pase. Según su versión, fueron solo tres sujetos quienes llegaron solo para disparar.

Describió a los asesinos como “gente normal”. Refirió que eran civiles porque no portaban uniforme de la Policía, Fuerzas Armadas, la Marina u otros. Tampoco tenían polos de Sendero y no dijeron su típico lema cuando cometen un ataque. Solo vestían de colores, no tenían botas.

Salió cuando pensó que todo había pasado, pero uno de los armados volvió y logró encontrarla. Le suplicó por su vida y el desconocido le perdonó por esta ocasión. Además, otra joven se hizo la muerta y, al igual que ella, pudo salvarse de la fatal masacre.

En total sobrevivieron ellas dos junto a otra fémina y un varón. Entre los fallecidos se encuentra la dueña del establecimiento llamado “Mantal”, sus dos hermanas y sus sobrinitas. Los cadáveres fueron trasladados a Pichari para que la fiscalía empiece con las diligencias pertinentes.

EFECTIVOS NO PUEDEN LLEGAR A LA ZONA

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central ya se encuentra investigando el ataque. Sin embargo, el grueso personal policial todavía no llega al sector debido a que es un lugar de difícil acceso.

El trabajo de las autoridades constará en confirmar que el ataque fue perpetrado por Sendero Luminoso, pues en el lugar se encontraron panfletos con el símbolo de la hoz y el martillo que incitaban a no votar en la segunda vuelta. Algunos especulan que los responsables son otros para inculparlos.

Como se recuerda, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas culpó directamente al delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, más conocido como “Camarada José”, de ser el autor del acto genocida.