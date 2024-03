Primeras palabras de Jeriel de Santis: ‘Prometo corazón y entrega’

Antes de unirse a Alianza Lima, Jeriel de Santis dijo que tuvo una conversación con Hernán Barcos y Alejandro Restrepo

El cierre del mercado de fichajes de Alianza Lima incluyó la incorporación del delantero venezolano-peruano Jeriel de Santis.

Antes de su debut, el futbolista procedente del Boavista de Portugal afirmó su satisfacción por unirse al equipo blanquiazul de Alianza Lima, destacando la importancia histórica del club.

“Estoy muy contento de llegar a Alianza Lima porque es un club con mucha historia, mi familia igual lo sigue y la verdad que muy feliz y con ganas de poder disfrutar de todo esto“, sostuvo De Santis para Alianza Play.

Además, comentó sobre su experiencia en el fútbol europeo, destacando su intensidad en comparación con el fútbol sudamericano, y afirmó estar preparado para debutar.

“El fútbol europeo se juega con mayor intensidad es muy diferente al de Sudamérica. Físicamente y futbolísticamente me encuentro bien porque he venido trabajando las últimas semanas y estoy muy emocionado y ansioso por ya poder jugar en Alianza Lima“, agregó.

Jeriel habló con Hernán Barcos y Alejandro Restrepo

De Santis también reveló que habló con Hernán Barcos y el técnico Alejandro Restrepo para obtener información sobre el club y conocer la dinámica diaria en la institución.

“Ante de venir al Perú, conversé con (Hernán) Barcos y el profesor (Alejandro) Restrepo. Son buenas personas y me han hablado muy bien del club y eso me ayuda como motivación y saber la gran calidad humana que existe en la institución.“, come.

Después, mencionó que sus principales metas son prepararse adecuadamente para su debut y aseguró a los aficionados que dará lo mejor de sí en cada sesión de entrenamiento.

“Mis objetivos son -obviamente- llegar de la mejor manera y ganar con el equipo muchas cosas. Quiero prometerle a los hinchas mucho corazón y entrega tanto en los entrenamientos como en el campo de juego“, culminó.

