Presentan denuncia contra Santiváñez

Acusación constitucional es debido al aumento de inseguridad

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, fue denunciado constitucionalmente por el congresista Elías Varas, debido al aumento de la inseguridad en el marco del estado de emergencia en el país. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) será la encargada de admitir o no la propuesta presentada.

Según Varas, ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo y del Congreso frente a la inseguridad ciudadana, decidió ejercer sus facultades y, el día 16 de octubre a las 19:00 horas, presentó una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, en la cual solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.

“(Por eso considero que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que ver, en el plazo más inmediato, esta denuncia que he formulado, con una inhabilitación del ministro del Interior durante 10 años, debido a que no cumple la función para la cual, como ministro, se le ha encargado. En tal sentido, espero yo el retiro inmediato de este señor ministro, que realmente no está al nivel del cargo y de la investidura que se le ha dado”, señaló el parlamentario.

Leer también [Mateo Castañeda habría preparado a Iván Siucho para responder sobre el dinero incautado]

Pero esto no es lo único que se le viene al titular del Interior, pues los familiares de Iván Quispe Palomino anunciaron que denunciarán a Santiváñez, y a todos los involucrados en la detención y acusaciones de presunta vinculación de Palomino con Sendero Luminoso.

Tanto el detenido como sus seres queridos han resultado afectados psicológicamente por las acciones del Mininter, según explicó el familiar Pamela Mayta.