Premier de Francia anunció su renuncia

Victoria de la izquierda en elecciones legislativas provocaron su decisión

Gabriel Attal, actual Primer Ministro francés, anunció que presentará su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron. Esta decisión se produce luego de que su partido quedara segundo en las elecciones de la Asamblea Nacional de Francia realizadas el último 7 de julio.

“Esta noche (ayer), el grupo político al que he representado en esta campaña no ha logrado la mayoría, y mañana por la mañana (hoy) presentaré mi dimisión al Presidente de la República”, declaró.

La decisión de aceptar o no la renuncia recae, en última instancia, sobre Macron, que podría pedirle que aguante en el puesto hasta que llegue un sustituto. “Nunca me resignaré a que millones de nuestros ciudadanos hayan optado por votar a los extremos. Al pueblo francés le digo: los respeto a todos y cada uno de ustedes. Algunas vidas son más difíciles que otras, y son esas vidas las que debemos mejorar. Esté donde esté, siempre me comprometeré a cumplir este objetivo”.

Cómo se sabe, artistas, deportistas, sindicatos y organizaciones se movilizaron para frenar la llegada al poder de la extrema derecha, como la estrella del fútbol Kylian Mbappé, que había llamado a votar “del lado bueno”, en estos tensos comicios. Ante eventuales “desórdenes”, las autoridades ejecutaron el despliegue de 30.000 policías y gendarmes, 5.000 en París durante la noche del domingo.