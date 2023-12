PPK ‘quedó mudo’ en juicio contra Toledo

El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski ha comparecido como testigo en el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y otros acusados por corrupción y lavado de activos.

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez interrogó a Kuczynski sobre posibles actos ilícitos relacionados con el caso Interoceánica del Sur.

Al preguntarle acerca de la exoneración del Sistema Nacional de Inversión Pública en dicho proyecto, Kuczynski respondió que no recuerda muchos detalles de los acontecimientos según las indagaciones del fiscal Domingo Pérez.

“Una observación, se me está preguntando cosas muy detalladas de algo que ocurrió hace 20 años y yo no solo no lo recuerdo sino como le dije antes, yo estoy investigado por estas cosas o sea que me es muy difícil contestar las preguntas”, expresó PPK.

Cabe mencionar que Kuczynski tiene el derecho de optar por guardar silencio en tales circunstancias.