Posible regreso de RBD a los escenarios

El cantante, Christian Chávez, si se está pensando en la posibilidad de un regreso a los escenarios.

RBD podría estar considerando un regreso a los escenarios, según las declaraciones hechas por Christian Chávez, quien enfrentó las preguntas de los reporteros en medio del hermetismo de varios de sus compañeros. En respuesta a si la banda tiene planes de volver a actuar, Chávez expresó incertidumbre, dejando la puerta abierta a la posibilidad. “No lo sé, puede ser, a lo mejor, ¿quién sabe?, diría Capulina”, comentó el cantante y actor.

El motivo detrás de retomar los espectáculos después del éxito de su gira del 2023 aún no está claro, según confesó Chávez. Señaló que, aunque las ganas están presentes, actualmente están ocupados con tareas administrativas relacionadas con su negocio. “Ahorita no sabemos, ahorita estamos haciendo, como somos los dueños de nuestro propio changarro, estamos haciendo cortes, pagos, todas esas cosas aburridas que de pronto la gente no ve, pero que es bastante complicado”, agregó.

Chávez también expresó su sorpresa ante la abrumadora respuesta de los fans durante su última gira, donde las entradas se agotaron en minutos. “La verdad es que no nos lo esperábamos, fue más de lo que creo que cualquiera de, no solamente de nosotros, sino cualquiera de las personas que nos estaba ayudando a montar el show pensó que podría pasar y la verdad que es algo que le agradecemos al público”, subrayó.

Fuente: Sale El Sol Tv(México)

La segunda ira de despedida de RBD podría ser una realidad

A pesar de que la banda había anunciado una despedida, Christopher Uckermann insinuó la posibilidad de una segunda fase del tour, incluyendo Latinoamérica, Europa del Este y quizás Brasil. “Definitivamente. Obviamente estamos cerrando toda la primera fase del tour y si se da, si el destino lo quiere, haremos una segunda fase”, afirmó el cantante en una reunión con la prensa.

Además de la posibilidad de una nueva gira de despedida, los miembros de RBD han estado trabajando en nueva música. Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann han creado canciones inéditas que podrían lanzarse en el futuro. “Hemos estado, incluso antes de la gira estuvimos trabajando en varios temas, ese es nuestro plan, lanzar los temas”, comentó Uckermann, describiendo a RBD como “el gigante” que opera de manera impredecible.