¿Por qué Paolo Guerrero todavía no firma por Alianza Lima?

Mucha incertidumbre viene generando el negociación entre el delantero y el club de La Victoria.

Paolo Guerrero es oficialmente jugador libre desde el pasado lunes 26 de agosto, y podía fichar por Alianza Lima sin mayores problemas. Todo ello es posible luego de la resolución de la cámara de disputas de la Federación Peruana de Fútbol tras ponerle fin a su contrato con la Universidad César Vallejo.

Sin embargo, el “Depredador” aún no es jugador de los “blanquiazules”. Su no confirmación hasta el momento ha venido generando incertidumbre, la cual se acrecienta debido a que el libro de pases de la Liga 1 2024 se cierra el sábado 31 de agosto.

Las informaciones señalaban que el histórico atacante sería presentado durante la presente semana. Inicialmente el lunes; pero finalmente coincidieron en que el miércoles 28 de agosto sería la fecha pactada. Lo cierto es que ya pasaron dos días y aún Guerrero no pisa suelo limeño, se encuentra en Brasil disfrutando de sus vacaciones junto a su familia. En medio de la incertidumbre, se conoció que apareció una propuesta del extranjero y eso estaría provocando que el fichaje demore más de lo esperado.

Sin embargo, la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez aseguró de que la demora de la llegada de Paolo Guerrero es porque habrían detalles en el acuerdo con los “íntimos” que no estaría conforme prolongando las negociaciones. Eso sí, resaltó que no sería por un tema económico. Además, reveló de que los directivos victorianos solo están esperando el visto bueno del capitán de la selección peruana para anunciarlo con bombos y platillos. Se vienen horas claves en Matute.

“Yo sabía que hasta antes de ayer (lunes) lo estaban esperando en Alianza para ver si ya se daba el ok para publicar que ya estaba, pero por no haber firmado, han aguantado todo. Tengo entendido que todavía no está el ok de Paolo porque hay algunos detalles en el contrato que no está de acuerdo. Me parece que por tema económico no es. Alianza vuelve el jueves a entrenar, y Paolo debería estar el jueves entrenando”, apuntó la periodista de la Liga 1 Max.

¿Por cuánto tiempo firmará Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Hay una gran expectativa por la llegada del “Depredador” en Matute, los hinchas están pendientes de su oficialización y hasta han realizado varios videos que se han vuelto tendencia en redes sociales. Paolo Guerrero tiene todo listo para ponerse la camiseta “blanquiazul” e incluso se filtró detalles de contrato que firmará con el equipo de sus amores.

Se conoció de que el vínculo del histórico delantero con los victorianos será por una temporada y media, es decir hasta diciembre del 2025. Jugará lo que resta del Torneo Clausura 2024 y tendrá la siguiente campaña para seguir cumpliendo los objetivos trazados. El equipo de Mariano Soso viene luchando para llevarse el segundo campeonato de la Liga 1 que les permita meterse en los play offs y enfrentarse a Universitario de Deportes, quien se convirtió en finalista luego de conquistar el Apertura.

El ingreso del seleccionado a Matute es el ideal ya que los “íntimos” han estado sufriendo por la falta de gol y las lesiones de sus delanteros como Cecilio Waterman y Hernán Barcos. Es por ello que la llegada de Paolo es ideal para fortalecer la zona ofensiva.