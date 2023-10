El congresista Alfredo Azurín se trasladó al distrito con el fin de obtener información sobre lo ocurrido y solicitó al Ministro del Interior, Vicente Romero, que tome la iniciativa de liderar la PNP

El pasado martes, 3 de octubre, se informó sobre un incidente en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Puente Piedra, donde un oficial se quitó la vida. Este trágico evento tuvo lugar alrededor de las 10:00 p.m., después de que intentara evitar ser detenido por sus colegas debido a una denuncia en su contra por tocamientos indebidos.

Ángel Almirón tomó su arma de fuego y se refugió en una caseta, donde se disparó. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para persuadirlo de no tomar esa decisión, no pudieron evitarlo. Se ha confirmado que el oficial trabajaba en la oficina de Moral y Disciplina.

En respuesta a este suceso, el congresista Alfredo Azurín visitó el distrito para obtener información detallada sobre lo ocurrido y los procedimientos que debieron llevarse a cabo. Mencionó que sus propios compañeros le sugirieron que cambiara su vestimenta para que pudiera ser trasladado a una comisaría de policía.

“Lo que ha sucedido es lamentable. Hay muchas cosas por mejorar en las escuelas […] siempre vemos las falencias que existen. Cuando los suboficiales se enteran van a intervenir al técnico por la denuncia de la cadete y en eso le hacen cambiar su ropa para que sea conducido por la comisaría”, señaló a TV Perú.

El legislador narró que fue ese momento que sacó su armamento que no registró en la escuela para acabar con su vida. “Él no amenazó a nadie simplemente corrió a un ambiente oscuro para no ser llevado”, agregó.

Canales de ayuda:

Si estás al tanto de una situación similar que aún no ha sido reportada, puedes ponerte en contacto a través de las siguientes vías para obtener más información y asistencia.

Centro de Emergencia Mujer: Podrás dirigirte al CEM para informar sobre tu caso y te brindarán la ayuda judicial, psicológica y social para que conozcas cómo actuar ante casos de violencia.

Línea 100: podrás comunicarte de manera gratuita para reportar cualquier caso de violencia de género.

Comisaría: también puedes acudir a cualquier comisaría de tu zona y denunciar el hecho. Recuerda que deberá ser tomado de inmediato y no pueden revictimizar a la denunciante.

En otro contexto, es importante destacar que la violencia puede ocurrir también en el entorno laboral, por lo que se recomienda que cualquier incidente se denuncie dentro de la misma institución. Es relevante recordar que la violencia no necesariamente proviene de superiores jerárquicos, sino que también puede provenir de personas en tu mismo nivel.

Si la situación se produce en una entidad pública, puedes presentar la denuncia a través de la oficina de Recursos Humanos. Ellos llevarán a cabo una investigación y, si se encuentran indicios, remitirán el caso a la instancia correspondiente. Cada institución cuenta con un protocolo que debe seguirse en estos casos.

Por otro lado, si el incidente tiene lugar en una empresa privada, tienes el derecho de denunciarlo y la empresa está obligada a proporcionar una respuesta en un plazo de 26 días calendario. En este proceso, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo puede brindarte apoyo. Si la víctima es despedida como resultado de la denuncia, se puede iniciar un proceso judicial y solicitar una investigación a Sunafil, que presionará a las empresas para que tomen medidas más rigurosas en relación con estos asuntos.

Es importante recordar que nadie es culpable de la violencia que sufre y que siempre es válido denunciar en cualquier momento. Nunca es tarde para dar a conocer tu situación.