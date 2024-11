Policía acudió a casa de Nicanor

Efectivos fueron a su vivienda para detenerlo, pero no estaba

Ayer por la tarde, agentes de la Policía Judicial acudieron al domicilio del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, para ejecutar los 36 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dispuso en su contra.

Al haber llegado al domicilio del también conocido como el ‘Hermanísimo’, los policías fueron atendidos por la hija de Nicanor, pero no obtuvieron respuesta directa de él.

Los abogados de Nicanor Boluarte indicaron que estaban esperando la decisión de la Corte Superior de Justicia respecto a la apelación que van a presentar ante la orden de detención dictada contra su patrocinado.

En la conferencia de prensa, Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, indicó que él se encarga del aspecto constitucional del caso de Nicanor, mientras que Luis Vivanco se enfoca en el tema penal del hermano de la mandataria.

Luis Vivanco dijo que el mandato judicial es “arbitrario”, aunque señaló que desconoce el paradero de su cliente y que tuvo contacto con él por última vez en la audiencia judicial efectuada el domingo pasado.

Leer también [Congreso aprueba proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo]

“Mientras la decisión no sea firme, no se lo puede calificar como prófugo. Podríamos decir que es una persona no habida”, precisó Vivanco.

“Vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y, en ese momento, se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial”, añadió.

Asimismo, el letrado pidió que se reevalúe el caso con otro juez, pues considera que Richard Concepción Carhuancho debe ser apartado del mismo.