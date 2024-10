Poder Judicial desestima pedido de reparación civil contra la fiscal Zoraida Ávalos por 200 mil soles

El juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que no hubo hechos ilícitos atribuibles a la fiscal Zoraida Ávalos, por lo que no se generó perjuicio al Estado.



El Poder Judicial rechazó la solicitud de la Procuraduría General del Estado de imponer una reparación civil a la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Según el fallo, no se cometieron actos ilícitos relacionados con su manejo de la investigación al ex presidente Pedro Castillo. De acuerdo con la resolución, no existió omisión en sus funciones.

La Procuraduría solicitaba que Ávalos pagara 200 mil soles al Estado por supuestos daños ocasionados al no investigar a Castillo, basándose en la hipótesis del Congreso de que no hubo una investigación adecuada desde noviembre de 2021. Sin embargo, el tribunal concluyó que no hubo tal omisión.

Resolución del juez supremo

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, recordó que la Corte Suprema archivó la investigación contra Zoraida Ávalos tras confirmar que se inició una investigación sobre Pedro Castillo en diciembre de 2021, poco después de que la prensa divulgara información sobre presuntos actos ilícitos.

“Zoraida Ávalos no cometió ningún acto ilícito”, lo que elimina cualquier fundamento para hablar de un daño moral o perjuicio al Estado, indicó el juez. Al ser legítimas sus acciones como fiscal, no hay motivos para sanción penal ni para imponer una reparación civil, concluyó Checkley en su fallo.