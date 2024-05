PNP rescata a la empresaria secuestrada Jackeline Salazar

Delincuentes pidieron S/ 2 millones por su liberación

Noticia en desarrollo

El ministro del Interior, Juan José Santivánez, confirmó la empresaria Jackeline Salazar Flores, secuestrada en Los Olivos el pasado 13 de mayo al salir de su gimnasio, fue liberada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ministro del Interior también informó que los secuestradores estaban fuertemente armados y no se intervino hasta no garantizar que la empresaria no corriera mayor riesgo al expuesto.

“La acabamos de rescatar a la empresaria y no solamente eso, hemos logrado la detención de los secuestradores. Desde hace días veníamos siguiéndoles los pasos, sabíamos que eran cinco y que estaban fuertemente armados, pero no queríamos irrumpir en la vivienda hasta que pudiéramos rescatarla con vida”, declaró Santivánez a RPP.

Además, señaló que los malechores fueron capturados durante el operativo ejecutado y que la PNP no dejó el caso pese a las amenazas de los malechores al solicitar los S/ 2 millones por el rescate de Jackeline Salazar Flores.

Recuerda

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos: