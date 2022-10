Peruano está no habido en Londres tras confesar asesinato de su pareja

Un viaje de pareja terminó con un cruel asesinato en Lima. A finales del mes de septiembre, el ciudadano hondureño Erick Zelaya usó sus redes sociales para dar a conocer la desaparición de su hermana, Karla Xiomara Zelaya Godoy, de nacionalidad hondureña-española.

Hondureña llegó al Perú de vacaciones con su novio, pero este terminó matándola y enterrándola

La mujer aprovechó sus vacaciones del trabajo para iniciar un viaje que la traería a Perú, destino final donde conocería a la familia de su novio, el ciudadano peruano-español Jorge Alfredo Minaya Garay, ellos se conocieron en Londres, cuando coincidieron en un trabajo en la empresa Pioneer-Fm Ltd.

La relación habría iniciado en el 2020 y compartida con sus amigos y familiares. Desde que se conocieron iniciaron una serie de viajes por Europa. Este interés por conocer el mundo los atrajo hacia nuestro país, teniendo como objetivo que Karla conozca a la familia peruana de Jorge.

Ellos armaron un itinerario en Perú. Tras llegar a Lima, ellos hicieron un viaje hacia Cusco, donde conocieron Machu Picchu. Al culminar esta experiencia, regresaron a la capital para reunirse con los familiares de Minaya.

La última llamada

El 22 de septiembre, la ciudadana hondureña-española comunica a su familia que se encontraba en Lima, movilizándose en un taxi hacia el distrito de Carabayllo. Desde esa fecha no se supo nada sobre la extranjera.

Por medio de redes sociales y grupos de viajeros se dio la alerta de la desaparición de la pareja, ya que tampoco se conocía el paradero del peruano. Las primeras sospechas sostenían que pudo tratarse de un secuestro. Por medio de unos videos, Erick se hizo presente en los medios de comunicación locales para dar a conocer lo último que supo de ellos.

La confesión del asesino

Transcurridos más de 10 días, el ciudadano peruano se comunicó con Erick Godoy, a quien le confesó ser el asesino de su hermana por medio de una llamada telefónica. El asesino manifiesta sentir vergüenza por lo cometido y dice estar arrepentido por quitarle la vida a la mujer que decía amar. El medio Antena 13 de España informó que, tras llegar a Londres, el sujeto estuvo a punto de quitarse la vida.

“Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar, ahí, donde viví, en la casa de mi abuela. Ahí ella vive, en un terreno, ahí lo puse. Perdóname mucho, me siento terrible, estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé que ha pasado, no tengo cara para ver a nadie”, declaró el homicida a su cuñado.

De acuerdo al registro migratorio de feminicida, partió al Reino Unido el 3 de octubre, donde visitó la vivienda que tenían para retirar sus pertenencias. Está como no habido, siendo esa llamada telefónica lo último que se supo de él.

Hallazgo del cadáver

La Policía Nacional del Perú (PNP) siguió la ruta indicada por Jorge Alfredo Minaya Garay, el cuerpo se encontraba enterrado en el patio de una vivienda en la asociación Villa de Nazaret, en la urbanización Las Lomas, del distrito de Carabayllo, propiedad de la abuela de Minaya. Los restos estaban calcinados y envueltos en un plástico azul. El caso está siendo investigado por la División de Homicidios para determinar los hechos que terminaron en este cruel crimen.

¿Qué hicieron las autoridades?

Por medio de una publicación en Facebook, Deborah Ferreria, amiga de la víctima, revela que Sonia Godoy, madre de la víctima, presentó tres denuncias ante las autoridades españolas, pero que no recibió una respuesta o señales de que apoyarían a ubicar a su hija.

Expresó su molestia por la forma en la que la Policía Nacional de España manejó la denuncia. Precisó que existe una negligencia en Perú. “Cuando llaman a la madre de Jorge para que acuda a la comisaría, no asiste y dejan pasar los días. Ninguna presión”, sostiene sobre lo efectuado por los efectivos del Perú.

Una labor en conjunto entre los miembros europeos y nacionales permitirían que se encuentre al ciudadano peruano, asesino confeso de Karla Xiomara Zelaya Godoy.

Nuevos detalles del caso

Se sospecha que este hombre no actuó solo y que habría tenido la ayuda de otra persona para poder cavar y enterrar el cuerpo sin vida. Según sostienen las versiones manejadas, en el domicilio pudo haber alguien esperándolos.

La zona no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que la Policía tendría que seguir la ruta que hizo la pareja para poder determinar quién o quiénes viven en la escena del crimen.