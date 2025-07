Perú espera «propuesta oficial» para evaluar tren bioceánico

El premier aseguró que toda propuesta que ayude al desarrollo del país «es bienvenida».

En medio de la controversia generada tras el anuncio del tren bioceánico por parte de Brasil y China, el cual desembocaría en el puerto de Chancay sin la participación directa del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, no descartó la iniciativa y señaló que aguardarán una “propuesta oficial” para someterla a evaluación.

«Cuando esta se dé, en su momento, la evaluaremos. No descartamos ni tampoco la negamos, pero no es el momento, no tenemos una propuesta oficial. Una comunicación que hacen dos países de manera general no significa una propuesta oficial al país», señaló en conferencia de prensa.

Lee también:

El jefe del gabinete aseguró que «toda propuesta que ayude al desarrollo del país y a la integración de América, es bienvenida». «El gobierno no va a descartar ninguna propuesta», afirmó. Asimismo Arana recordó que durante el Gobierno del expresidente Alan García se declaró de interés público la construcción de una vía ferroviaria binacional llamada, tren bioceánico. No obstante, esto no se pudo concretar debido a falta de viabilidad económica, técnica y comercial.

El último 7 de julio, durante la Decimosétima Cumbre de los BRICS, China y Brasil firmaron un acuerdo que posibilita el Ferrocarril Bioceánico, un megaproyecto que conectará el puerto de Brasil de Ilhéus con el puerto de Chancay en Perú. La firma se realizó en el Ministerio de Transporte en Brasilia y es un avance para la integración logística Sudamericana.

Este corredor ferroviario atravesaría Brasil desde Ilhéus, en Bahía, pasando por Góias y Mato Grosso, hasta llegar a la frontera con Perú por el estado de Acre. Desde este punto la vía cruzaría la Amazonía peruana con dirección al Megapuerto de Chancay. En ese sentido el premier explicó que desde años Brasil ha tratado de llegar al Pacífico de diferentes maneras para la recepción de mercadería desde Asia.