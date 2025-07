Los trenes de Porky serán una revolución en el transporte

«Cada día que estos trenes permanecen almacenados es una derrota frente al tráfico, la pobreza de tiempo y la desigualdad urbana».

A finales del 2024, una gran noticia fue anunciada por el alcalde de Lima, Rafeel López Aliaga, el sistema de transporte de California, a través de Caltrain, donaría al Perú más de 90 coches de pasajeros y 19 locomotoras, en perfecto estado operativo. Hace unos días, llegó el primer lote de trenes a nuestro país. Son 11 locomotoras y 43 coches de pasajeros. Se trata de trenes suburbanos fabricados por Bombardier y Siemens, aún plenamente funcionales y recientemente retirados del sistema californiano por renovación de flota.

El valor comercial de esta donación supera ampliamente los 500 millones de dólares. Lamentablemente muchos consideran que esto no será de gran ayuda para el transporte limeño. Los que critican posiblemente no sufren en el tráfico más de 4 horas para llegar a su centro de labores. O quisas no gastan un considerable cantidad de dinero en moverse de un punto a otro en la ciudad.

Pero para los habitantes de zonas como Chosica o Chaclacayo sufren este problema día a día para llegar a los distritos céntricos de la capital. Este proyecto de la MML mejorará rotundamente la calidad de vida de miles de limeños. Más tiempo con sus familias y menos tiempo en el tráfico. Hace casi 15 años atras, se inauguró el Metropolitano.

Lee también:

Transporte que cambió la forma de movilizarse a millones de limeños desde los distritos tanto de Lima Norte como de Lima Sur, a los distritos centricos donde se encuentran los principales corporativos y centros económicos de la capital. Y hasta la actualidad, sigue beneficiando a la población. Lo mismo sucederá con el proyecto del ‘Tren de Porky’.

El proyecto recién está en su etapa de preparación. El cronograma técnico establece una marcha blanca en 90 días, con operación prevista para finales de 2025. Si las autoridades que están en contra o no ponen de su parte para que esta propuesta inicie en el menor tiempo posible dejará en evidencia que no están interesados en el progreso del país.

Es urgente que el MTC, la ATU,la PCM y todos los órganos competentes; faciliten las pruebas técnicas, liberen la burocracia, autoricen la marcha blanca y hagan posible que estos trenes empiecen a rodar mañana mismo. Lo que necesitamos no son trenes nuevos, sino decisión, empatía y sentido de urgencia. Estos trenes no son la solución total, pero sí el comienzo de un cambio real.