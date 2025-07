Perú cayó en su debut en el Mundial sub 19 de voley

La Selección Peruana de Vóley Sub-19 se estrenó el día de hoy en el campeonato mundial que se disputa en Serbia y Croacia.

La Selección de Perú debutó en el Mundial de Vóley Femenino Sub-19 frente a Turquía y lamentablemente fue con una derrota por 3-0. El torneo que se viene disputando en Serbia y Croacia fue testigo de un duelo en donde el equipo liderado técnicamente Martín Escudero fue superado de principio a fin con parciales de 25-14, 25-18 y 25-15.

El partido entre Perú vs. Turquía por el Mundial de Vóley Femenino Sub-19 tuvo una duración de una hora y media. En donde el equipo de todos fue de menos a más en rendimientos o en todo caso no mostró mucha consistencia en el plan. Lo cual derivó en un debut no tan auspicioso, pero que ahora solo deja claras enseñanzas para los siguientes partidos que se vienen.

El elenco nacional, dirigido por Martín Escudero, se estrenan en el torneo ante Turquía, uno de los rivales más complicados del grupo y duelo clave para las peruanas en la primera fase del certamen mundial.

Kacmaz fue la máxima anotadora del partido (15), seguida por la atacante nacional Camila Monge (13), siendo 12 de estos mediante puntos de ataque. Hoy jueves 3 de julio seguirá la acción para la Selección Peruana en el Mundial de Vóley Sub 19, cuando enfrente a su par de Estados Unidos, que en la primera fecha tuvo como rival a España.