‘Pepe’ enterrado junto a su perra en su chacra

RESTOS DE EX MANDATARIO URUGUAYO DESCANSARÁN EN RINCÓN DEL CERRO

El cuerpo del fallecido expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica es velado en el Palacio Legislativo, con un pabellón nacional sobre el ataúd. colocada por el actual presidente Yamandú Orsi. Los dirigentes del Frente Amplio también participaron del último adiós.

Alrededor de las 11.00 a. m., el cortejo fúnebre partió a la calle Tristán Narvaja, donde está la sede del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Luego, la caravana se dirigió a la sede del Movimiento de Participación (MPP) en la calle Mercedes (esquina Ejido).

Minutos después, entre aplausos, el cortejo fúnebre partió hacia la avenida 18 de Julio de Montevideo -la principal de la capital- por la que marchó hacia la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

Delante de la cureña, cientos de militantes del Movimiento de Participación Popular, histórico sector del Frente Amplio creado por el exmandatario, marcharon con banderas y vestidos de negro con una camiseta que en su espalda tiene la leyenda: “No me voy, estoy llegando”. Dicha frase fue pronunciada por Mujica el 1 de marzo de 2015, cuando dejó la Presidencia del país luego de cinco años.

En 2024, Mujica pidió ser enterrado con Manuela, una perra de raza pequeña que vivió con él hasta los 22 años. Los restos de la fiel mascota del agricultor están en su chacra del Rincón del Cerro.

«Mi futuro destino está abajo de esa secuoya donde está enterrada Manuela. Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí», pidió Mujica durante una entrevista a CNN en 2024.

Mujica falleció este martes en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago y cuando le faltaba una semana para llegar a los 90 años.