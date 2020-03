En vista que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó que este 7 de abril, se debatirá la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30683 sobre pensiones para militares y policiales, aprobada por el disuelto Congreso; el Coordinador General de las Asociaciones de Pensionistas Unidos de la Fuerza Armadas y Policía Nacional del Perú, Coronel FAP (r) Fredy Enrique Arias Portugal, dijo que tanto él como sus asociados están seguros y confían que el fallo del TC será a su favor pues los magistrados actuarán conforme a ley respetando la Constitución.

Coronel FAP (r) Fredy Arias piden a magistrados actuar conforme a ley y no actuar por consignas políticas

Como se sabe, el Poder Ejecutivo interpuso dicho recurso, considerando equivocadamente (según aducen los pensionistas) que la norma vulnera la Carta Magna por tener iniciativa de gasto, hecho que Arias Portugal descartó de plano y por el contrario aseguró que, quitarles sus derechos, fue inconstitucional. En entrevista con EL MEN dio más detalles al respecto.

– ¿Qué es lo que esperan ustedes que suceda el 7 abril durante el debate en el TC?

Esperamos confiados que el TC actuará de acuerdo a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia que existe al respecto; sin embargo, hay una preocupación porque la ponente de este tema es la doctora Marianella Ledesma (presidenta del órgano constitucional en mención). Ella ya ha manifestado que es un incremento de pensión lo que hemos tenido los pensionistas, hecho que es falso porque no ha habido ningún incremento de pensión; también se sabe que ella piensa de que los pensionistas queremos ganar igual que los que están en actividad, lo que también es falso, el pensionista gana el 58% de lo que gana un personal en actividad, no gana el 100% y finalmente, ella cree que nosotros tenemos cédula viva y la cédula viva no existe para la Fuerza Armada y Policial, lo que tenemos es cédula renovable.

¿Cómo nace la demanda que interpuso el Ejecutivo contra la ley de pensiones?

Todo nace con el gobierno de Ollanta Humala. El 9 de diciembre de 2012 se publica el DL Nº 1133 el cual separa o divide a los pensionistas (en dos grupos), aquellos que están antes del 9 de diciembre (antes de dicho DL) y los que están después del 10 de diciembre (después de dicho DL). Se nos da un tratamiento desigual a pesar que ambos pertenecemos a una misma ley (19846); eso ocasionó que, los que pasaban a retiro después del 10 de diciembre de 2012, ganaran más que lo de antes, como verá, nos diferencia. Pero en el mismo DL dice que se van a respetar el decreto y las normas modificatorias y complementarias a todos los actuales pensionistas que éramos los que estábamos al 9 de diciembre, es decir, se contradice.

Ante esa contradicción acudimos al Congreso porque consideramos que el tema era político y no judicial; acudimos al Congreso y finalmente, dicho Congreso promulgó la Ley 30683, el 20 de diciembre de 2018.

– ¿Qué es lo que dice la ley 30683 con la cual ustedes quedaron conformes?

Lo que hace esta ley es restituir un derecho que nos había quitado el DL 1133, por eso digo, no es ningún incremento, simplemente ha restituido un derecho que teníamos y que nos recortaron con una disposición complementaria final. Qué hizo el Congreso… simplemente modificó esa disposición complementaria y nos mantuvo en las mismas condiciones, iguales a todos los pensionistas, solo pensionistas, no los de actividad.

– ¿Qué paso entonces, después de la ley aprobada en el Congreso?

Cuando sale la ley en el Congreso, el Ejecutivo plantea la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, aduciendo que el Legislativo no tiene capacidad de dar leyes que originen gastos; pero eso no es así, no existe gasto alguno. Lo que se ha hecho es modificar una ley donde se ha restituido un derecho sin números; con esa modificación se soluciona el problema y todos somos igual ante la ley. Quitarnos ese derecho, fue inconstitucional.

– ¿Qué pasaría si el TC, el 7 de abril, declarada fundada la demanda del Ejecutivo?

Habría un problema social muy grande, somos 100 mil familias, 500 mil pensionistas afectados, no creo que el TC saque una sentencia que sea desfavorable para 500 mil personas, podría ser un problema social muy grande que yo no sé que reacción tendrán mis compañeros. Imagínese, se vería afectada la canasta familiar, la salud de los pensionistas, somos personas de más de 75 años y muchas con mal estado de salud. El TC no puede actuar en contra porque es legal lo que ha hecho el Congreso.

– Entonces confían que el fallo del TC será a su favor…

Ese día el TC verá si la Ley 30683 es constitucional o no, para nosotros es constitucional. Ahora, sabemos que las corrientes son diversas pero confiamos que los magistrados van a tener un voto consciente y no político; pedimos que no se politicen las pensiones de las Fuerzas Armadas y Policiales, hemos dado mucho por el Perú, hemos derrotado el terrorismo, hemos combatido en El Cenepa, debe haber un reconocimiento a nuestro esfuerzo.

No pedimos aumento, pedimos el mismo trato, igualdad ante todo, que las condiciones siempre sean las mismas y no por un día nos cambien las reglas; somos iguales, cumplimos la misma instrucción. No pedimos más.

– Qué le diría a los miembros del TC…

Que actúen de acuerdo a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia. Ya el Ejecutivo nos está pagando desde el 2018 lo que nos corresponde; en el presupuesto de 2019 estuvo considerado y nos pagaron; en el presupuesto de este año, está considerado. A mis asociados (pensionistas) les pido calma y confianza que sus dirigentes estamos trabajando por causas justas.