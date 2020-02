Penny: “Los árbitros tienen que mejorar”

El arquero de la Universidad San Martín, Diego Penny, se mostró muy molesto con el arbitraje de Jesús Cartagena en la derrota de su equipo ante Alianza Universidad la fecha pasada. El largirucho arquero dijo que le dejó la sensación que su error contra el equipo santo -penal cobrado- fue adrede.

“Nosotros no queremos ser el equipo llorón que anda quejándose siempre de los arbitrajes y de los malos manejos sino queremos que haya un cambio total, porque el tema es más de fondo y no es un tema personalizado contra San Martín. Lo que necesitamos es que, así como nos exigen a los equipos mejorar en todos los ámbitos, también pongamos hincapié en los árbitros, en este caso la Conar. Si mejoramos nosotros y no mejoran ellos el campeonato va a seguir siendo como se le denomina hasta ahorita: un torneo mediocre“, sostuvo Penny en UCI Noticias.