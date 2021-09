‘Peluchín’ es críticado por negarse a renunciar a la vacuna pese a que ya fue inmunizado

Rodrigo Gonzáles, conocido como ‘Peluchín’, dijo que no renunciaría a su vacuna, a pesar de que ya fue inmunizado con la Johnson & Johnson

El reconocido conductor de televisión, ‘Peluchín’, fue blanco de críticas a través de las redes sociales luego de que se difundieran imágenes de su programa donde manifiesta que no renunciará a la vacuna contra la COVID-19 en Perú, a pesar de que se inmunizó meses atrás con la Johnson & Johnson en Estados Unidos.

“Yo me he dado la Johnson & Johnson, no sé si te protege para todo, ojalá. Yo prefiero la Pfizer, pero es la que encontré, como yo no podía volver después de 21 días, dije que ya zámpame la Johnson & Johnson”, expresó la figura mediática.

Rodrigo Gonzáles también declaró que continuamente revisa la información de la vacuna J&J n para saber si lo “protege” frente a las diversas variantes. Por esta razón, dijo que en lo posible tratará de inocularse por segunda vez.

“A cada rato actualizo si me protege, sino agarraré mi avión y grabaremos un par de días. Acá nos toca la nuestra, nosotros no tenemos porqué renunciar a nuestra vacuna“, añadió.

Ante estos comentarios, decenas de usuarios lo criticaron por no ceder su vacuna, sin embargo, también hubo otro grupo de cibernautas que le dieron la razón y consideraron que no tiene motivos para renunciar a su inoculación en el Perú.

Como sus declaraciones se volvieron virales, el conductor se pronunció través de su Twitter y ratificó su postura. “Es un deber del Estado tener una vacuna para cada ciudadano”, indicó en su más reciente publicación.