Paul McCartney: Sould out su concierto en Lima

El exintegrante de The Beatles promete un show lleno de música y baile

El legendario músico británico Paul McCartney ha causado sensación en Lima al agotar todas las entradas para su único concierto en la capital peruana, programado para el 27 de octubre como parte de su tour mundial “Got Back”.

Con una trayectoria que abarca décadas, McCartney ha conquistado corazones en todo el mundo, y su regreso a Sudamérica ha sido recibido con gran entusiasmo. El artista expresó su emoción por regresar a Perú después de una década, prometiendo una noche llena de música, canto y baile.

El estadio Nacional será testigo de este esperado concierto, donde se espera que McCartney interprete algunos de sus temas más emblemáticos, incluyendo clásicos como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run” y “Let It Be”.

Paul McCartney de gira en gira

La gira “Got Back” de McCartney inició en Estados Unidos en 2022, con 16 espectáculos aclamados por la crítica antes de su histórica presentación en el festival de Glastonbury. En 2023, la gira llevó al músico a Australia, México y Brasil, antes de llegar a Perú para deleite de sus fans locales.

El concierto de McCartney en Lima promete ser un evento inolvidable, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes en la historia de la música. Los fans están ansiosos por disfrutar de una noche mágica junto a una leyenda viviente del rock.