Patricia del Río presentó su libro infantil ‘Desde la Luna’

El libro, además de su narrativa, incluye ilustraciones que enriquecen la historia

La periodista Patricia del Río presentó su libro “Desde la Luna” ayer en la librería El Virrey de Miraflores, marcando su incursión en la literatura infantil. Durante el evento, la conductora del podcast literario y cultural “Letras en el Tiempo” también firmó ejemplares para los asistentes que adquirieron el libro.

“Desde la Luna” narra la historia de una niña que vive en la Luna. A pesar de la oscuridad del espacio, la niña se divierte, juega y es feliz. Del Río explicó que su obra enfatiza la importancia de tomar decisiones valientes.

Lee también:

La motivación para publicar el libro surgió en parte debido a las complicaciones de salud que enfrentó tras ser diagnosticada con cáncer de mama. “Debo confesar que probablemente si no hubiera sido por ciertos temas de salud… ahí dije las cosas se hacen o se hacen, sino se nos pasa la vida sin hacer aquello que queremos”, expresó.

Patricia del Río explica su obra

La historia del libro se centra en una niña que no teme seguir sus instintos y explorar el mundo, animando a los niños lectores a enfrentarse a sus propios miedos y a atreverse a descubrir nuevas experiencias. “Lo que tenemos es a una niña que no le teme a seguir sus instintos, a buscar el mundo; que el niño se ponga en la situación de a veces me da miedo o a veces no me atrevo, pero no tiene nada de mal explorar nuevas cosas”, añadió Del Río.

Del Río destacó que las ilustraciones no son meramente una repetición del texto, sino que mantienen una conversación con él, un enfoque moderno en la creación de libros infantiles ilustrados. La interacción entre el texto y las ilustraciones convierte a “Desde la Luna” en una historia de aventuras y aspiraciones, resonando no solo en el contexto del libro sino también en la vida misma.