Patricia Chirinos denunció que Guido Bellido le dijo: “Solo falta que te violen”

La tercera vicepresidente del Congreso, Patricia Chirinos, informó que el presidente Pedro Castillo le ofreció disculpas por este hecho

Patricia Chirinos aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario antes de él asumiera el cargo de premier.

“Sí pues, me agredió“, aseguró en un primer momento Patricia Chirinos en entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP. La congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo: que te preocupas de eso, anda cásate”, y yo le dije: ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: entonces ahora solo falta que te violen. Él me lo dijo directamente“, afirmó.

Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y “otros más por allí”.

Por otro lado, Chirinos sostuvo que ella le informó al Presidente de la República, Pedro Castillo, sobre esta agresión de parte del ahora presidente el Consejo de Ministros.

“El presidente Castillo me pidió disculpas y me dijo ‘me voy a encargar’. Y yo le respondí ‘lo disculpo a usted, pero a él no’”, comentó la legisladora.