Paolo Guerrero impulsa la lucha de Alianza Lima por el Torneo Clausura

El delantero anotó los dos goles en la victoria 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo, manteniendo vivo el sueño del título.

En la emocionante recta final del Torneo Clausura 2024, Paolo Guerrero se ha convertido en una pieza clave para Alianza Lima. El experimentado delantero fue el protagonista en la reciente victoria 2-1 frente a Sport Huancayo, anotando ambos goles que mantuvieron al equipo blanquiazul en la carrera por el campeonato. Con este triunfo, Alianza sigue presionando a Universitario de Deportes, su principal rival en la lucha por el título.

Tras el encuentro, Guerrero expresó su satisfacción por haber sumado tres puntos cruciales, aunque también subrayó la importancia de mejorar ciertos aspectos del juego. «Lo más importante es haber conseguido la victoria, pero aún tenemos dos partidos cruciales que serán igual de complicados», señaló. El delantero destacó que el equipo debe aprender de los errores cometidos para enfrentar con éxito a Deportivo Garcilaso y Cusco FC, sus próximos rivales.

Guerrero, de 40 años, también reflexionó sobre su desempeño personal en la temporada, reconociendo que no ha tenido la continuidad que esperaba debido a algunas pausas en su actividad futbolística. «Este año ha sido un desafío, he tenido etapas en las que no pude jugar tanto como quería. Ahora, lo fundamental es mantenerme activo y aportar lo mejor para el equipo», afirmó.

En cuanto al análisis del último partido, Guerrero reconoció que Alianza Lima pudo haber marcado más goles, pero destacó la concentración y esfuerzo del equipo ante un rival competitivo como Sport Huancayo. «Ellos también tienen sus fortalezas, pero logramos mantener la calma. Ahora nos toca trabajar duro para no repetir los mismos errores en los siguientes encuentros», dijo el atacante.

Sobre la competencia directa con Universitario de Deportes, Guerrero fue claro en su enfoque: no quiso entrar en polémicas y evitó hacer comentarios sobre el equipo rival, que aún lidera la tabla del Clausura. «Nosotros estamos centrados en nuestro camino, en lo que debemos hacer como Alianza Lima«, aseguró.

Esta noche, Universitario enfrentará a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, un partido que también será decisivo para definir la lucha por el título. Mientras tanto, Alianza Lima sigue confiando en su experiencia y en la capacidad de Paolo Guerrero para liderar al equipo en esta intensa etapa final del torneo.