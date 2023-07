Paolo Guerrero fuera de Racing: ¿dónde continuaría su carrera el “Depredador”?

Tras la confirmación de su salida del club de Avellaneda, Guerrero busca un nuevo destino futbolístico.

Para sorpresa de todos los seguidores del “Depredador”, días atrás, se oficializó su salida de Racing Club de Avellaneda. La dirigencia del equipo argentino optó por esta decisión a pesar de tener contrato con el delantero hasta el mes de diciembre del presente año. Sin embargo, la iniciativa de este accionar la tuvo Paolo, pues no estaba contento con la continuidad que le daba su técnico, Fernando Gago. El artillero nacional disputó 22 partidos, siendo titular solo en 7 de ellos. Sumó un total de 847 minutos, logró anotar en 3 ocasiones y repartió 2 asistencias.

También lee:

Ante esta situación, Víctor Blanco, presidente de La Academia, se manifestó: “Paolo Guerrero es muy querido por todos. Habría que preguntarle a él por qué decidió rescindir el contrato. Fue totalmente imposible retenerlo y una persona no puede estar en un lugar donde no es feliz”, comentó para El Comercio.

Hoy por hoy, las intenciones de Paolo son claras: seguir jugando al fútbol y no pensar en el retiro: “El fútbol es mi vida, el día a día, no pienso dejarlo. ¿Cómo voy a dejarlo? Me afecta, no quiero hablar de eso. Lo hablo con mi mujer y sabe lo que me cuesta pensar y decir que me queda poco tiempo”, expresó para ESPN.

El futuro de Paolo

De esta forma, tras su desvinculación de Racing, se encuentra en la búsqueda de un nuevo club. En estos días, su vinculación con Alianza Lima es un tema que ha dado mucho de qué hablar. En diversas ocasiones ha habido acercamientos con la dirigencia íntima para que Guerrero se vista de blanquiazul; no obstante, actualmente no hay nada concreto.

Pero, ¿Qué tan probable es que esto se dé? Hay que tener en cuenta que el mercado de fichajes cierra el 13 de julio para la liga peruana. Por ende, quedarían tan solo dos días para iniciar algún tipo de negociación. Asimismo, el cuadro de la victoria ya cuenta con dos centro delanteros de jerarquía como lo son Hernán Barcos y Pablo Sabbag, por lo que el “Depredador” no sumaría tantos minutos de juego.

De no llegar al fútbol peruano, lo que se especulaba es que termine jugando en alguna liga americana, pues en otros países de la zona el libro de pases continuará abierto por mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, en las últimas horas, su vínculo con el Vissel Kobel de Japón, equipo por el que pasó el mítico Andrés Iniesta, viene sonando con mucha fuerza, aunque aún no hay nada oficializado.