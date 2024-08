Pamela Franco: “No me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó”

Pamela Franco se manifestó tras el “ampay” que tuvo con Christian Cueva en una discoteca.

La cantante Pamela Franco, rompió su silencio tras un supuesto romance con Christian Cueva. Asimismo, la bailarina comentó que actualmente solo tiene una relación de amistad con el futbolista peruano, debido a que ambos aún se siguen en sus redes sociales.

“Somos amigos, nos seguimos en Instagram. Es mi vida privada, no voy a decir si estoy con él o no, porque a las finales los medios especulan todo”, manifestó la expareja de Christian Domínguez en un programa televisivo.

Asimismo, el conductor del programa, le recordó a Pamela Franco una entrevista que le dio la conductora María Pía Copello mediante un programa local y en donde la bailarina aseguró que “nunca volvería” con Christian Cueva tras confirmar que tuvo una relación extramatrimonial con el deportista durante el año 2018.

“En ese momento yo también estaba mal. Nadie se pone a pensar en mí. Yo no estaba bien emocionalmente. No sé lo que pase ahora en adelante”, mencionó Franco tras escuchar la respuesta.

En esa misma línea, Pamela Franco también habló sobre el “ampay” con Cueva, en donde ambos aparecen juntos en una discoteca y en una supuesta escena de besos.

“No me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó”. “Yo no salgo. Trabajo todos los fines de semana. Todo mi público es super bueno, y por ahí les gusta invitarme. Yo me tomo una chelita”.