Padre e hijo fueron asesinados en la puerta de su vivienda

A pesar de que el distrito de Comas se encuentra en estado de emergencia desde hace más de dos meses, continúan registrándose diversos casos de delincuencia.

Un padre y su hijo fueron asesinados de diversos disparos en la exhacienda Chacra Cerro, ubicado en el distrito limeño de Comas. El hecho ocurrió cuando se encontraban reparando su automóvil en la puerta de su vivienda.

LEE TAMBIÉN:

«Estado de emergencia por las puras, porque no hay nada de seguridad. Son dos víctimas y no hay nada. Llegaron, levantaron a los finaditos y ahora no hay nada de Serenazgo. Se fueron todos. (Al ministro del Interior) le pido más seguridad. Que se ponga los pantalones», mencionó uno de los familiares de las víctimas.

Conforme a las primeras investigaciones, los atacantes dispararon en primera instancia contra el hijo, sin embargo, cuando su padre intentó defenderlo, también fue agredido. Ante ello, fue traslado de emergencia al Hospital Sergio Bernales, en donde finalmente, se confirmó su deceso.

Tras lo ocurrido, los familiares exigieron a las autoridades y puntualmente al ministro de Interior, Juan José Santiváñez, que se apliquen las medidas efectivas en la lucha contrala criminalidad. Cabe precisar que, el distrito de Comas, al igual que otras localidades, se encuentra en pleno estado de emergencia debido a la inseguridad ciudadana desde hace más de dos meses.