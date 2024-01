Oppenheimer Arrasa con 13 Nominaciones en los BAFTA

La película ‘Oppenheimer’, dirigida por Christopher Nolan, ha emergido como la favorita en los próximos premios BAFTA de la academia británica, al recibir un impresionante total de 13 nominaciones.

Este jueves, la cinta se destacó en categorías clave como mejor película, director y actor, consolidando su posición como una contendiente fuerte para los prestigiosos galardones que se entregarán el 18 de febrero.

Le sigue de cerca la producción británica ‘Poor things’, dirigida por Yorgos Lanthimos, con un total de 11 nominaciones, mientras que las últimas obras de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, y la intrigante ‘The Zone of Interest’, de Jonatahan Glazer, acumularon nueve candidaturas cada una. Estos filmes competirán en diversas categorías, desde mejor película hasta aspectos técnicos como fotografía, montaje y vestuario.

La película ‘Oppenheimer’, que previamente triunfó en los Globos de Oro con cinco premios, incluyendo los de mejor película dramática y mejor director, aspira a replicar su éxito en los BAFTA. Con nominaciones destacadas en categorías como mejor actor (Cillian Murphy), actriz secundaria (Emily Blunt) y actor secundario (Robert Downey Jr.), la cinta de Nolan se posiciona como una contendiente en diversas áreas.

Otras Categorías

Por otro lado, ‘Poor things’, también destacada en los Globos de Oro, competirá con ‘Oppenheimer’ en la categoría de mejor película, junto a otras como ‘Anatomy of a Fall’, ‘The Holdovers’ y ‘Killers of the Flower Moon’. La competencia por el premio a mejor director incluirá nombres como Andrew Haigh, realizador de ‘All of us strangers’, quien cuenta con seis nominaciones.

Cabe destacar la categoría de habla no inglesa, donde la española ‘La sociedad de la nieve’, dirigida por Juan Antonio Bayona, se enfrentará a rivales de peso como ‘Anatomy of a Fall’, ‘The Zone of Interest’, la estadounidense rodada en coreano ‘Past Lives’ y el documental ucraniano ’20 days in Mariupol’. Esta categoría promete una competencia reñida, con ‘La sociedad de la nieve’ buscando destacarse entre las obras más nominadas.

La edición de los BAFTA de este año 2024 se presenta emocionante y competitiva, con ‘Oppenheimer’ liderando el camino y otras películas destacadas luchando por el reconocimiento en diversas categorías.

