Ocho muertos y 13 heridos en un nuevo tiroteo en Serbia

Al menos ocho personas han muerto y 14 han resultado heridas, de las que siete se encuentran en estado crítico, tras un tiroteo sucedido en la noche del jueves en la aldea de Dubona, 40 kilómetros al sur de Belgrado. El autor, identificado por las iniciales U.B., de 21 años, huyó en automóvil hacia las localidades de Malo Orasje y Sepsin, cercanas a la ciudad de Mladenovac.

El presidente serbio anunció medidas para restringir el acceso a las armas

La policía serbia puso en marcha una operación, llamada Torbellino, en la que participaron 600 agentes y varios helicópteros. El arresto de U. B. se produjo finalmente al cabo de varias horas, cerca de la localidad de Kragujevac, a 60 kilómetros de Mladenovac y unos 120 de la capital, según informó la cadena pública RTS.

Este es el segundo tiroteo masivo que se registra en Serbia en apenas dos días, después de que el pasado miércoles un alumno de 13 años matase a ocho compañeros y un guardia de seguridad en un colegio de Belgrado.

El Ministerio del Interior de Serbia puso en marcha el jueves por la noche una operación, llamada Torbellino, para dar caza a U.B. En ella intervinieron 600 agentes y varios helicópteros. Todas las patrullas disponibles en la zona se dirigieron a las localidades próximas de Mladenovac y Mali Požarevac hasta que los accesos quedaron bloqueados.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, calificó la matanza de “acto terrorista”: “El autor ha sido arrestado y no verá la luz del día. Este es un ataque contra todo nuestro país”, añadió. Vucic anunció cambios urgentes en la Ley de Armas para restringir la posesión.

“El Ministerio del Interior tomará todas las medidas a su alcance para que quienes posean armas ilícitas, las entreguen. Si no las entregan, las vamos a encontrar, y las consecuencias serán nefastas”, señaló Vucic en una conferencia difundida por el canal público RTS.

Vucic prometió que su Gobierno emprendería el “desarme casi completo” de Serbia, anunció pruebas psicológicas y de consumo de estupefacientes para los propietarios de armas y la revisión de todos los permisos.

“Hemos reducido el número de armas de 950.000 a unas 760.000 [en un país de siete millones de habitantes], pero no es suficiente”, señaló Vucic, en declaraciones recogidas por el diario Dana. “En el transcurso de ayer, la policía tuvo 25 intervenciones por jóvenes que imitaron al atacante de la escuela Vladislav Rybnikar”, añadió. “Todos los que tienen armas —no me refiero a las de caza— son unas 400.000 personas, y pasarán por una revisión y no quedarán más de 30.000 o 40.000. Para las armas ilegales, las penas serán muy altas”, advirtió en palabras recogidas por la agencia Efe.

“Tendremos un policía en cada escuela”

El presidente serbio anunció que el Gobierno reforzara la vigilancia en los centros escolares hasta contar con un agente en cada colegio. “Aumentaremos en 1.200 nuevos el número de agentes y enviaremos 1.000 policías a las escuelas hasta que, en un año, logremos que un policía esté siempre presente en cada escuela, lo que también reducirá al mínimo la violencia entre compañeros. Si hay 334 escuelas en Belgrado, tendremos la misma cantidad de policías”, dijo Vucic.

El mandatario informó de que el autor del tiroteo llevaba una camiseta con símbolos neonazis, aunque no ofreció más detalles. Respecto a la causa del crimen, Vucic indicó que el asesino solo repitió una palabra: “desprecio”.

El autor de la matanza comenzó a disparar sobre las once de la noche del jueves con un arma automática desde un coche en la aldea de Dubona . Acto seguido, abandonó el lugar del tiroteo y se inició la operación para darle caza. Luego siguió circulando con su coche y disparando a discreción en tres localidades más, informa Reuters. El abuelo del detenido también fue arrestado porque se encontró en su casa una gran cantidad de armas y explosivos en su casa, según informó la emisora N1, que citó a la agencia serbia Tanjug.

Entre los 14 heridos, siete de ellos fueron operados en un centro de emergencia y se encontraban al mediodía en la unidad de cuidados intensivos. Entre los fallecidos hay un policía, que estaba fuera de servicio en ese momento, así como su hermana.

Justo este viernes, el país comenzaba tres días de luto tras el tiroteo del miércoles. Cientos de estudiantes con velas participaron el jueves en vigilias en todo el país y se oficiaron servicios religiosos en memoria de las víctimas. Al tiempo, cientos de profesores se concentraron frente al ministerio de Educación para pedir más medidas de seguridad en las aulas.

Serbia no tiene índices muy preocupantes de este tipo de sucesos, pero sí es cierto que tiene una arraigada cultura de posesión de armas, especialmente en zonas rurales. En todo caso, hay muchas armas en el país, en muchos casos procedentes de las recientes guerras en los Balcanes, aunque también hay un estricto control por parte de las autoridades. Las armas automáticas están prohibidas y se han hecho amnistías periódicas para que los dueños las entregasen. Tras el tiroteo del martes, el Gobierno anunció un veto a la concesión de nuevos permisos de armas y anunció revisiones de las condiciones en las que los poseedores las custodian.

Con todo, en los últimos años se han producido algunos tiroteos masivos. En abril de 2013, un residente de la región de Mladenovac mató a tiros a 13 familiares y vecinos. En 2016, un hombre mató a cinco personas en el norte del país; en 2015, otras cuatro personas murieron en un tiroteo en la boda de hermano del autor de los disparos.